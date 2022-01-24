Без інтернету ціла країна: хакери атакували Андорру під час геймерського турніру (відео)

Хакери влаштували DDoS-атаку на команду стримерів із Андорри, яка вважалася фаворитом турніру SquidCraft Games за мотивами "Гри в кальмара".

Andorra Telecom — єдиний інтернет-провайдер в Андоррі — неодноразово піддавався DDoS-атакам під час турніру SquidCraft Games. У результаті команду Андорри виключили з турніру, оскільки вибули щонайменше вісім стримерів. Про це повідомляє Tom's Hardware.

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22 січня хакери вдалися до DDoS-атак, метою яких імовірно була команда стримерів із Андорри, яка вважалася фаворитом турніру. До того ж від дій хакерів постраждали й жителі цієї країни.

Що за турнір SquidCraft Games?

Шестиденний турнір SquidCraft Games Minecraft — найочікуваніша подія у світі геймінгу. Це гра-симулятор за мотивами серіалу Netflix "Гра в кальмара". Призовий фонд турніру становить 100 тисяч доларів. У ньому брали участь 150 гравців.

У пікові години аудиторія стриму досягала мільйона глядачів.

Іспаномовна преса повідомила, що перший день змагання пройшов без інцидентів, гра була приватною. Епізоди гри під назвою "зелене світло, червоне світло" та "ховайся і шукай" пройшли вдало.

Гру "печиво" довелося перенести наступного дня через проблеми, пов'язані з програмним забезпеченням. Але потім трапилася DDoS-атака, ймовірно, спрямована на андорських стримерів. Вісім учасників одночасно залишились без інтернету. По всій території країни протягом більш ніж пів години з початку атаки не було інтернету.

Наступного ігрового дня стримери з Андорри продовжили участь у "Грі в кальмара". Проте повторна атака хакера обрушила сервери Andorra Telecom, і організаторам турніру у Twitch не залишалося нічого, як виключити команду.

Оглядачі з NetBlocks підтвердили, що атака в суботу ввечері проводилася щодо стримерів із Team Andorra.

Раніше Фокус повідомляв, що через DDoS-атаки росіян українські сайти стали частиною бот-мереж. Імовірно, кіберзлочинці вдалися до нового механізму кібератак, до якого не вдавалися раніше.