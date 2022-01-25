Аэротакси Joby Aviation разогналось до рекордной скорости 330 км\ч (фото)

Ранее конструкторы добились дальности полета в 249 километров, а в будущем хотят увеличить высоту до 3 км.

Компания Joby Aviation во время испытаний разогнала электрический самолет S4 с вертикальным взлетом-посадкой (eVTOL) до 330 км/ч — рекордной скорости в этом классе. Достижением конструкторы похвастались на своей странице в Twitter.

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"Достижение разблокировано — скорость! На истинной воздушной скорости 205 миль в час наш первый предсерийный самолет только что завершил то, что мы считаем самым быстрым полетом самолета eVTOL на сегодняшний день", — подчеркнула пресс-служба. Joby Aviation добавила, что в ближайшем будущем планирует повышать максимальную высоту до 3 км (10 тысяч футов).

В июле 2021 года компания заявила, что ее электросамолет пролетел 154,6 мили (249 км) на одном заряде — это также рекордный показатель для eVTOL. Как предположило издание New Atlas, Joby добились обоих рекордов с пустой кабиной, управляя S4 удаленно. Пустое аэротакси весит чуть больше 1800 кг, но неизвестно, как он полетит, если добавить пилота и четырех пассажиров. Как утверждают разработчики, максимальная взлетная масса составляет 2177 кг.

Фото: New Atlas Фото: New Atlas

На данный момент Joby S4 может быть абсолютным рекордсменом среди eVTOL по дальности и скорости полета, однако у него очень высокая конкуренция в этой среде. Электрические аэротакси с вертикальным взлетом являются весьма перспективным транспортом благодаря своей мобильности и экологичности, а потому хорошо финансируются.

"Чтобы превзойти этот показатель дальности, может потребоваться eVTOL с водородным двигателем, и, поскольку мы не знаем о каких-либо водородных eVTOL, которые в настоящее время тестируются без привязи, это может занять некоторое время", — подчеркнул журналист New Atlas Лоз Блейн.

В августе NASA провела испытания электросамолета от компании Joby Aviation в рамках американской программы Advanced Air Mobility (AAM). Машину для коммерческих пассажирских перевозок протестировали на базе в Калифорнии, чтобы собрать данные об акустических показателях и разработать инфраструктуру для массового применения таких транспортных средств в будущем.

Писали также, что аэротакси будут встречать гостей Олимпиады 2024 года в Париже. Французские власти открыли испытательный центр, оборудовали специальные платформы в аэропортах, рулежные дорожки и выделили два маршрута. Для испытаний отобрали около 30 компаний, разрабатывающих eVTOL, включая Joby Aviation.