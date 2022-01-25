Аеротаксі Joby Aviation розігналося до рекордної швидкості 330 км/год (фото)

Раніше конструктори досягли дальності польоту 249 кілометрів, а в майбутньому хочуть збільшити висоту до 3 км.

Компанія Joby Aviation під час випробувань розігнала електричний літак S4 із вертикальним зльотом-посадкою (eVTOL) до 330 км/год — рекордної швидкості в цьому класі. Досягненням конструктори похвалилися на своїй сторінці у Twitter.

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"Досягнення розблоковане — швидкість! На справжній повітряній швидкості 205 миль на годину наш перший передсерійний літак щойно завершив те, що ми вважаємо найшвидшим польотом літака eVTOL на сьогоднішній день", — наголосила пресслужба. Joby Aviation додала, що найближчим часом планує підвищувати максимальну висоту до 3 км (10 тисяч футів).

У липні 2021 року компанія заявила, що її електролітач пролетів 154,6 милі (249 км) на одному заряді — це також рекордний показник для eVTOL. Як припустило видання New Atlas, Joby досягли обох рекордів із порожньою кабіною, керуючи S4 віддалено. Порожнє аеротаксі важить трохи більше 1 800 кг, але невідомо, як він полетить, якщо додати пілота та чотирьох пасажирів. Як стверджують розробники, максимальна злітна вага становить 2 177 кг.

Фото: New Atlas Фото: New Atlas

Наразі Joby S4 може бути абсолютним рекордсменом серед eVTOL за дальністю і швидкістю польоту, однак у нього дуже висока конкуренція в цьому середовищі. Електричні аеротаксі з вертикальним зльотом є дуже перспективним транспортом завдяки своїй мобільності й екологічності, а тому добре фінансуються.

"Щоб перевершити цей показник дальності, може знадобитися eVTOL із водневим двигуном, і, оскільки ми не знаємо про якісь водневі eVTOL, які зараз тестуються без прив'язі, це може зайняти деякий час", — підкреслив журналіст New Atlas Лоз Блейн.

У серпні NASA провела випробування електролітака від компанії Joby Aviation у межах американської програми Advanced Air Mobility (AAM). Машину для комерційних пасажирських перевезень протестували на базі в Каліфорнії, щоб зібрати дані про акустичні показники та розробити інфраструктуру для масового застосування таких транспортних засобів у майбутньому.

Писали також, що аеротаксі зустрічатимуть гостей Олімпіади 2024 року в Парижі. Французька влада відкрила випробувальний центр, обладнала спеціальні платформи в аеропортах, руліжні доріжки і виділила два маршрути. Для випробувань відібрали майже 30 компаній, що розробляють eVTOL, враховуючи Joby Aviation.