Літаючі таксі зустрічатимуть гостей Олімпіади 2024 року у Парижі

Влада Франції вже проводить випробування на аеродромі Понтуаз і розробляє маршрути, які з'єднають два передмістя і південь столиці.

Повітряні таксі на електричних двигунах кататимуть людей під час літніх Олімпійських ігор у Франції у 2024 році. Про це повідомила прес-служба Групи аеропортів Парижа (Groupe ADP) на офіційному сайті.

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25 листопада на аеродромі Понтуаз у муніципалітеті Кормій-ан-Вексен відкрили випробувальний центр, на якому тестуватимуть електролітаки з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) у рамках програми міської повітряної мобільності. Для цього керівництво аеропортів Парижа обладнало посадкові платформи, руліжні доріжки, складські приміщення та стоянки.

Насамперед компанії за підтримки французького органу цивільної авіації DGAC вивчать різні способи транспортування пасажирів у рамках Олімпійських та Паралімпійських ігор. Виділили два основні маршрути: між вертодромом Париж-Іссі-ле-Муліно та аеродромом Сен-Сір, а також між аеропортами Париж-Шарль-де-Голль та Ле-Бурже та Парижем. Таким чином будуть з'єднані два передмістя та південно-західна частина міста.

Для проведення випробувань відібрали близько тридцяти виробників eVTOL, зокрема такі відомі компанії, як Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace, Ascendance, Lilium та Joby Aviation. Їм належить моделювати літальні апарати, вимірювати рівень шуму, влаштовувати польоти та подбати про впровадження аеротаксі в повітряний простір столиці, у тому числі про зарядку батарей та майданчики для технічного обслуговування.

Крім того, експерти розроблятимуть пасажирські маршрути та створять модульну інфраструктуру під назвою "Вертипорт", концепцію якої розробив британський оператор у партнерстві з Групою аеропортів Парижа. Система дозволить тестувати зліт та посадку eVTOL, способи заряджання та техобслуговування транспорту з червня 2022 року.

"Наш аеродром у Понтуазі об'єднує унікальну екосистему навколо нової повітряної мобільності, а випробувальна платформа, яку ми запускаємо сьогодні, не має прецедентів у Європі. Вона дозволить влаштовувати надійні експерименти для вивчення можливостей декарбонізованої та інноваційної авіації та розвитку ринку низьковисотної авіації (нижче 300 метрів), який досі практично не вивчався", — заявив гендиректор Groupe ADP Августин де Романет.

Раніше Volocopter провів перший пілотований політ на eVTOL у Південній Кореї. Електролітак 2X продовжив серію тестів, пролетівши 3 кілометри за 5 хвилин із максимальною швидкістю 45 км/год.

У листопаді в Австралії пройшли перші у світі перегони на електролітаках, якими пілоти керували дистанційно. Октокоптерам Airspeeder Mk3 вдалося розігнатися до 155 км/год.