Samsung разработала "умный" сканер отпечатков пальцев для банковских карт

Как уверяют изобретатели, новая технология ускорит оплату покупок и позволит отказаться от ввода PIN-кодов.

Samsung представила многофункциональную микросхему со встроенным сканером отпечатков пальцев. Компания детально рассказала о новой технологии на официальном сайте.

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По словам разработчиков, новая микросхема безопасности S3B512C сочетает в себе сразу несколько компонентов, обеспечивающих расширенные функции безопасности. Датчик считывает отпечатки, сохраняет их при помощи защищенного элемента, а процессор анализирует данные. Дополнительную защиту обеспечивает фирменный алгоритм проверки отпечатков и технология анти-спуфинга для обнаружения поддельных пакетов данных, например, искусственных отпечатков.

"Благодаря новой встроенной микросхеме безопасности биометрические платежные карты обеспечат более быстрое и безопасное взаимодействие при совершении покупок", — написала пресс-служба Samsung и добавила, что привязка биометрических данных избавит пользователей от необходимости каждый раз вводить PIN-код. Кроме того, сканер может защитить от мошенников, которые захотят воспользоваться украденными или утерянными карточками.

[ + – ] Предыдущее решение безопасности (слева) против новой технологии Samsung (cправа) Фото: Samsung

Как заявил вице-президент по маркетингу Кенни Хан, микросхема добавляет дополнительный уровень проверки пользователей и предназначен, в первую очередь, для платежных карточек. Однако технологию можно использовать для пластиковых пропусков, требующих высокого уровня допуска. Новое решение сертифицировано EMVCo и Common Criteria Evaluation Assurance Level (CC EAL) 6+ и работает в соответствии с последними спецификациями Mastercard Biometric Evaluation Plan Summary (BEPS) для биометрических платежных карт.

Ранее Фокус сообщал об уязвимостях смартфонов. По словам экспертов, FaceID и сканеры отпечатков пальцев не защитят от мошенников, которые узнали пароль — в таком случае можно потерять не только гаджет, но и деньги с банковских счетов.

Писали также, что Samsung впервые протестировала вычисления в памяти MRAM. Они разработали специальную микросхему, которая показала точность более 90% при работе с искусственным интеллектом.