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"От мошенников не спасут ни FaceID, ни скан отпечатков": эксперты об уязвимостях смартфонов

Ирина Рефаги
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FaceID, идентификация, Дия, пароль, смартфон
Фото: Getty Images

Если злоумышленники узнали пароль от телефона — все ваши данные могут оказаться в их руках. Как в таком случае обезопасить свой смартфон и является ли "Дія", AppleID и FaceID его "ахиллесовой пятой", — поясняют специалисты по телекому и кибербезопасности.

В январе 2022 года случился целый ряд инцидентов кражи личных данных через доступ к мобильным устройствам. Так, 13 января мошенники украли смартфон гражданки А. в Киеве, попытались снять деньги с ее счетов и оформить кредиты на ее имя. Им это сделать не удалось, зато они смогли сменить пароль от AppleID. В тот же день у жительницы Киева Антонины Оксаныч "угнали" телефон и взяли кредит на 39 тыс. грн на ее имя. Фокус опросил экспертов по кибербезопасности, чтобы узнать, как могли действовать мошенники (гипотетически) и каким образом можно защитить свои данные.

Поясним, что такое AppleID и Face ID. AppleID — система аутентификации, разработанная Apple и предоставляющая доступ не только к брендовым устройствам, но и к таким сервисам, как iTunes Store, App Store, iCloud и пр. Face ID — это система сканирования объемно-пространственной формы лица человека, разработанная Apple

Изменить пароль от AppleID можно при помощи My Apple ID, нажав на "Управление аккаунтом", произведя сброс пароля, а потом введя новый. Именно так и поступили мошенники в случае с пани А. На присланном ею скриншоте видно, что аферисты сбросили пароль от ее Apple ID.

Apple ID, пароль, скриншот
Оповещение о смене пароля от Apple ID гражданки А.

Фокус узнал, справедливо ли в таком случае возлагать ответственность и на Apple? Подразумевается ли, что за шифрование всего содержимого, хранящегося на телефоне, в облачных сервисах, отвечает компания-производитель?

"Мы же не знаем, насколько сложным был PIN-код или графический пароль. Без материалов дела я бы не рисковал делать выводы, что Apple за все в ответе", — сказал Роман Химич, телеком-эксперт.

В случае Антонины Оксаныч мошенникам удалось завладеть паролем от ее смартфона. Своими подозрениями она поделилась в соцсетях: "Есть подозрение, что в очереди подсмотрели пароль для разблокировки телефона, когда не срабатывает Face ID. И если я раньше думала, что Face ID супер защищает, то теперь понимаю, что все наоборот, пароль входа в телефон дает доступ ко всем приложениям".

"Сейчас я сменила сим-карту (номер остался тот же) и перевыпустила банковские карты, поменяла пароли в почте и мессенджерах", — добавила Антонина.

Пост Антонины Оксаныч

Мы поинтересовались у специалиста в области кибербезопасности Константина Корсуна, могли ли преступники получить пароль, просто подсмотрев за намеченной "жертвой".

"Да, скорее всего, мошенники подсмотреть цифровой код, дающий доступ к телефону, и код к "Дія". В таком случае уже ни FaceID, ни система сканирования и распознавания отпечатков пальцев не поможет", — ответил эксперт в комментарии Фокусу.

Известно, что злоумышленники удалили фотофайлы, которые хранились на "облаке" iCloud, а это значит, что AppleID Оксаныч тоже был скомпрометирован, ведь, как мы поясняли выше, именно эта система дает доступ к таким службам, как iCloud.

"Мошенники также удалили мой iCloud со всеми 10 тыс. фотографиями. Буду фотографировать снова, что же делать", — посетовала Антонина.

Также Оксаныч сообщила, что злоумышленники "угнали айфон при выходе из магазина". По словам пострадавшей она не сразу обнаружила пропажу. А позже выяснилось, что преступники через приложение Монобанк "оформили кредитную линию и сняли 39 тыс. грн".

"Чудом у меня не был подключен Приват к FaceID", — отметила женщина.

Касательно кейса киевлянки А., когда преступники пытались воспользоваться "Дія.Підпис", Корсун отметил, что, скорее всего, аферисты хотели подписать документы для УБКИ (Украинское бюро кредитных историй, — ред.), но им это не удалось сделать. Также он акцентировал, что для авторизации в банке "подписывать в "Дії" ничего не нужно.

Дия Подпись, скриншот, УБКИ
Мошенники пытались подписать документ для УБКИ

Отметим, что на сайте УБКИ есть услуга "Заявка на кредит", требующая входа при помощи "Дія.Підпис". Возможно, именно это и пытались сделать преступники.

Дія.Підпис, УБКИ, кредит, сайт, скриншот
На сайте УБКИ можно оформить заявку на кредит, авторизовавшись через "Дія.Підпис"

"УБКИ просто собирает заявки и передает в банки, но само бюро точно не выдает кредитов. Видимо, мошенники решили, что можно через "Дія.Підпис" кредит взять, но не туда полезли. Неопытные преступники – умеют воровать телефоны, но не умеют проворачивать финансовые аферы. Подчеркну еще раз: Украинское бюро кредитных историй исключительно собирает, хранит и выдает информацию о кредитах согласно соответствующим запросам", — сказал Константин.

Роман Химич, в свою очередь, сказал, что не разделяет уверенности многих своих коллег в том, что в упоминаемых случаях мошенничества благодаря доступу к "Дія" преступникам удавалось оформлять кредиты. На скриншоте, присланном гражданкой А., зафиксирована неудача, привел пример эксперт.

"Насколько я могу судить на основании моих собственных экспериментов, захват чьей-то "Дія" сам по себе недостаточен для открытия счета в банке и оформления кредита. На сегодняшний день основные риски лежат в иной плоскости — совершения юридически значимых действий наподобие отправки/получения на почте запрещенных отправлений, например", — пояснил Роман. "Использование PIN-кода или графического кода для разблокировки чревато их перехватом. Преступники все чаще размещают скрытые камеры в людных местах, получают доступ к законным камерам видеонаблюдения, могут и подглядывать по старинке. Отпечаток пальца или FaceID хороши тем, то их невозможно перехватить. Я лично полагаюсь на отпечатки, поскольку распознавание лица не всегда срабатывает".

Константин Корсун в своем посте в соцсетях написал, что опасность еще и в том, что буквально все теперь завязано на телефоне — и само устройство становится уязвимостью.

"Диджилизаторы вместо тебя решили, что твой телефон – это не просто аппарат, но это также и твой паспорт, и водительское удостоверение, и техпаспорт, и свидетельство о рождении ребенка. И твои деньги. Телефон – это твоя полная цифровая идентификация, которая… приравнена к официальным документам", — изложил свою позицию Корсун.

По словам специалистов, смартфон можно обезопасить, пользуясь им весьма осторожно, привязав номер телефона к паспорту. Подробно о мерах, которые стоит принять пользователям мобильных устройств, мы писали тут.

"В Украине невозможно привязать к паспорту сим-карту, — только номер телефона. Это распространенная ошибка, которая дорого обходится. Но и номер телефона нам ни в каком смысле не принадлежит, мы им не владеем, поэтому даже привязка к личности не гарантирует кражи номера при содействии сотрудников операторского салона. К сожалению, в Украине достаточных средств для управления подобными рисками в распоряжении физических лиц попросту нет, — акцентирует Химич.

"И при этом неплохо было бы отменить закон, согласно которому власти приравняли официальные документы государственного образца к "Афере-В-Смартфоне", — поиронизировал Корсун.

Ранее мы сообщали о том, что 13 января мошенники украли смартфоны у двух гражданок Украины, и в одном из случаев смогли открыть кредитную линию в Монобанке и снять со счета пострадавшей 39 тыс. грн. Во втором случае им не удалось ни снять деньги с текущих счетов пострадавшей, ни набрать кредитов на ее имя. А 6 января с помощью SIM-свопинга преступникам удалось набрать микрозаймов на имя львовянки Ирины Илык.

Фокус направил запросы в ПривтБанк, Монобанк, Минцифры. Следите за нашими новостями.