"Это угроза безопасности": Илон Маск потребовал удалить бота для слежки за его самолетом

Основатель Tesla и SpaceX удивился, насколько легко можно получить данные о местоположении его частного самолета.

19-летний Джек Суини создал в социальной сети Twitter онлайн-бота, который отслеживает перемещения частного самолета бизнесмена Илона Маска. Об этом стало известно порталу Protocol.

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Программист с детства увлекается авиаперелетами и создал 15 ботов для отслеживания самолетов, разных знаменитостей, включая основателя Microsoft Билла Гейтса и руководителя Amazone Джеффа Безоса. Они используют открытые данные Федерального управления гражданской авиации США а также планы полетов со специального сайта.

Власти нередко скрывают такую информацию от широкой общественности, однако даже частные самолеты при помощи специальных датчиков автоматического зависимого наблюдения в режиме радиовещания (ADS-B) сообщают о своем местоположении. Боты Суини сверяют высоту полета самолета со временем получения данных, чтобы фиксировать взлет и посадку, затем алгоритмы сопоставляют широту и долготу с базой данных аэропортов, чтобы определить предполагаемый пункт назначения каждого самолета. Вся эта информация общедоступна и может использоваться для отслеживания большинства частных самолетов, хотя для ее использования нужны специфические знания.

Самым популярным стал бот @ElonJet, сейчас на страницу подписаны более 87 тысяч человек. Прошлой осенью сам Илон Маск обратил внимание на аккаунт и попросил удалить его.

"Это угроза безопасности. Мне не нравится идея быть застреленным психом", — заявил миллиардер Джеку Суини в личном сообщении.

Он также расcпросил юношу о том, как работает бот. Узнав, насколько просто получить информацию об авиаперелетах, бизнесмен очень удивился. "Управление воздушным движением настолько примитивно", — сказал он.

Выяснив, что создатель зарабатывает на всех своих ботах едва ли $20 в месяц, Илон Маск предложил программисту $5 тысяч за удаление аккаунта и помощь в защите от пользователей, которые могут следить за его местоположением. Осмелевший Джек Суини повысил сумму до $50 тысяч: "Это стало бы отличной поддержкой в колледже и, возможно, позволило бы мне купить автомобиль, может даже Model 3".

После этого сообщения Илон Маск пообещал подумать, но пока так и не заплатил. 26 января Джек Суини написал бизнесмену, что готов отказаться от денег и удалить аккаунт в обмен на стажировку в одной из компаний. По словам юноши, знаменитый собеседник пока не открывал сообщение, он не огорчается. По данным бота, на днях самолет посетил Гаваи, поэтому Джек предположил, что Илон Маск просто отправился в отпуск.

Разработчик добавил, что уже получил немало пользы от своих ботов: научился программировать, привлек подписчиков в социальных сетях и даже получил подработку в UberJets. Кроме того, он поговорил самим Илоном Маском, которого уже несколько лет считает своим кумиром.

В начале января состояние Илона Маска превысило рекордные $300 млрд. Благодаря росту акций компании Tesla, бизнесмен значительно оторвался от своих коллег, к примеру, второй богатейший человек мира, Джефф Безос, может похвастаться лишь $193 млрд.