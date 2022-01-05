Состояние Илона Маска превысило рекордные $300 млрд: акции Tesla резко выросли

Компания выпустила за год почти миллион автомобилей, благодаря чему Маск увеличил свой отрыв в списке самых богатых людей мира. У ближайшего конкурента, Джеффа Безоса, всего $193 млрд.

Американский миллиардер Илон Маск уввеличил свое состояние на $32,6 млрд, поскольку акции его компании Tesla недавно выросли. Теперь бизнесмен владеет активами на сумму в 300 млрд долларов. Об этом сообщает Metro.

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Таким образом, Маск увеличил свой отрыв от Джеффа Безоса — своего основного конкурента из списка самых состоятельных людей планеты. Основатель Amazon также пытается конкурировать с Маском в аэрокосмической индустрии и запустил компанию Blue Origin. Вместе с тем, его текущее состояние оценивается в 193 миллиарда долларов.

Акции Tesla выросли в цене после того, как компания объявила, что в за минувший год было поставлено свыше 936 тыс. автомобилей. Такая производительность заводов Tesla превысила все ожидания, и Маск, которому принадлежит около 15,6% акций Tesla, еще больше упрочил свое лидерство как самый состоятельный человек.

Конечно, Tesla не единственный источник его доходов. Помимо SpaceX, он также собирается построить глобальный интернет-проект и систему подземных туннелей.

В обозримом будущем Маск может стать первым в мире триллионером.

Список самых богатых людей планеты, по оценкам Bloomberg:

Илон Маск / $300 млрд Джефф Безос / $193 млрд Бернар Арно / $180 млрд Билл Гейтс / $138 млрд Ларри Пейдж / $128 млрд Марк Цукерберг / $126 млрд Сергей Брин / $123 млрд Стив Балмер / $117 млрд Уоррен Баффет / $112 млрд Ларри Эллисон / $110 млрд

В минувшем году SpaceX установила рекорд по количеству запущенных ракет. Сейчас Маску принадлежит больше трети всех спутников, которые были выведены на орбиту.

Ранее Фокус сообщал, что первый орбитальный полет Starship отложен. Власти США заявили, что экологическая экспертиза орбитальных запусков кораблей SpaceX затянется по меньшей мере на два месяца.