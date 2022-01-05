Статки Ілона Маска перевищили рекордні $300 млрд: акції Tesla різко виросли

Компанія випустила за рік майже мільйон автомобілів, завдяки чому Маск збільшив свій відрив у списку найбагатших людей світу. У найближчого конкурента, Джеффа Безоса, лише $193 млрд.

Американський мільярдер Ілон Маск збільшив свій статки на $32,6 млрд, оскільки акції його компанії Tesla нещодавно зросли. Тепер бізнесмен володіє активами на суму 300 млрд доларів. Про це повідомляє Metro.

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Таким чином, Маск збільшив свій відрив від Джефа Безоса — свого основного конкурента зі списку найзаможніших людей планети. Засновник Amazon також намагається конкурувати з Маском в аерокосмічній індустрії та запустив компанію Blue Origin. Водночас, його поточний статок оцінюється у 193 мільярди доларів.

Акції Tesla зросли в ціні після того, як компанія оголосила, що за минулий рік було поставлено понад 936 тис. автомобілів. Така продуктивність заводів Tesla перевищила всі очікування, і Маск, якому належить близько 15,6% акцій Tesla, ще більше зміцнив своє лідерство як найзаможніша людина.

Звичайно, Tesla не єдине джерело його доходів. Крім SpaceX, він також має намір побудувати глобальний інтернет-проєкт та систему підземних тунелів.

У найближчому майбутньому Маск може стати першим у світі трильйонером.

Список найбагатших людей планети, за оцінками Bloomberg:

Ілон Маск/$300 млрд Джефф Безос/$193 млрд Бернар Арно/$180 млрд Білл Гейтс/$138 млрд Ларрі Пейдж/$128 млрд Марк Цукерберг/$126 млрд Сергій Брін/$123 млрд Стів Балмер/$117 млрд Воррен Баффет/$112 млрд Ларрі Еллісон/$110 млрд

Минулого року SpaceX встановила рекорд за кількістю запущених ракет. Наразі Маску належить понад третина всіх супутників, які були виведені на орбіту.

Раніше Фокус повідомляв, що перший орбітальний політ Starship відкладено. Влада США заявила, що екологічна експертиза орбітальних запусків кораблів SpaceX затягнеться щонайменше на два місяці.