"Це загроза безпеці": Ілон Маск вимагає вилучити бота для стеження за його літаком

Засновник Tesla та SpaceX здивувався, як легко можна отримати дані про місцезнаходження його приватного літака.

19-річний Джек Свіні створив у соціальній мережі Twitter онлайн-бота, який відслідковує переміщення приватного літака бізнесмена Ілона Маска. Про це стало відомо порталу Protocol.

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Програміст із дитинства захоплюється авіаперельотами та створив 15 ботів для відстеження літаків різних знаменитостей, включаючи засновника Microsoft Білла Гейтса та керівника Amazone Джеффа Безоса. Вони використовують відкриті дані Федерального управління цивільної авіації США та плани польотів зі спеціального сайту.

Влада нерідко приховує таку інформацію від широкого загалу, проте навіть приватні літаки за допомогою спеціальних датчиків автоматичного залежного спостереження в режимі радіомовлення (ADS-B) повідомляють про своє місцезнаходження. Боти Свіні звіряють висоту польоту літака з часом отримання даних, щоб фіксувати зліт і посадку, потім алгоритми зіставляють широту та довготу з базою даних аеропортів, щоб визначити пункт призначення кожного літака. Вся ця інформація є загальнодоступною та може використовуватися для відстеження більшості приватних літаків, хоча для її використання потрібні специфічні знання.

Найпопулярнішим став бот @ElonJet, зараз на сторінку підписано понад 87 тисяч людей. Минулої осені сам Ілон Маск звернув увагу на обліковий запис і попросив видалити його.

"Це загроза безпеці. Мені не подобається ідея бути застреленим психом", — заявив мільярдер Джеку Свіні в особистому повідомленні.

Він також розпитав юнака про те, як працює бот. Дізнавшись, наскільки легко отримати інформацію про авіаперельоти, бізнесмен дуже здивувався. "Управління повітряним рухом настільки примітивне", — сказав він.

З'ясувавши, що творець заробляє на всіх своїх роботах майже $20 на місяць, Ілон Маск запропонував програмісту $5 тисяч за видалення акаунта та допомогу в захисті від користувачів, які можуть стежити за його розташуванням. Осмілілий Джек Свіні підвищив суму до $50 тисяч: "Це стало б чудовою підтримкою в коледжі і, можливо, дозволило б мені купити автомобіль, може навіть Model 3".

Після цього повідомлення Ілон Маск пообіцяв подумати, але поки що так і не заплатив. 26 січня Джек Свіні написав бізнесмену, що готовий відмовитися від грошей і видалити обліковий запис в обмін на стажування в одній із компаній. За словами юнака, знаменитий співрозмовник поки що не відкривав повідомлення, він не засмучується. Днями літак відвідав Гаваї, тому Джек припустив, що Ілон Маск просто вирушив у відпустку.

Розробник додав, що вже отримав чимало користі від своїх роботів: навчився програмувати, залучив підписників у соціальних мережах і навіть отримав підробіток у UberJets. Крім того, він поговорив із самим Ілон Маск, якого вже кілька років вважає своїм кумиром.

На початку січня статки Ілона Маска перевищили рекордні $300 млрд. Завдяки зростанню акцій компанії Tesla бізнесмен значно відірвався від своїх колег, наприклад, друга найбагатша людина світу, Джефф Безос, може похвалитися лише $193 млрд.