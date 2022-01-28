В 2022 году смартфоны должны подорожать на 20%, - прогноз Counterpoint

На средние цены гаджетов повлияет инфляция, дефицит микросхем и проблемы с поставками из-за пандемии, уверяют аналитики.

В 2022 году ожидается рост стоимости смартфонов на 10%-20% по всему миру. Такой прогноз аналитическое агентство Counterpoint Research представило в своем новом отчете.

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Аналитики обратили внимание, что в 2021 году цены на смартфоны значительно выросли в годовом исчислении. За первые три квартала средняя рыночная стоимость устройств по сравнению с предыдущим годом увеличилась с $287 до $308. Главной причиной роста эксперты считают инфляцию и дефицит микросхем, которые, предположительно, сохранятся в 2022 году, хотя по разному повлияют на цены в зависимости от региона.

Сильнее всего смартфоны подорожали в Африке и на Ближнем Востоке (17,4%). Здесь зафиксирована самая высокая инфляця в мире, около 8%, потому что обменные курсы падают из-за пандемии. На ее фоне начались перебои с поставками товара, а производители Android-гаджетов сфокусировались на более дорогих телефонах, несколько забросив низкобюджетный сегмент. В этом регионе ожидается повышение налогов на импорт мобильных телефонов для укрепления национальной валюты.

Меньше всего пострадала Юго-Восточная Азия, где цены выросли примерно на 2%, и в 2022 году здесь не прогнозируют значительных изменений. Производители техники планируют удерживать стоимость на максимально низком уровне, если только крупные экономические потрясения не заставят их изменить политику.

[ + – ] Статистика cредних цен на смартфоны Фото: Counterpoint Research

В Латинской Америке цены за год выросли на 4,7% при том, что в регионе возникла самая сильная инфляция за 15 лет. Снижение курса местной валюты оказывает значительное влияние на среднюю стоимость, а Samsung является единственной компанией, которая продает смартфоны в местной валюте. 70% покупателей вынуждены оформлять кредиты на покупку телефонов, что побуждает розничных продавцов включать "скрытую инфляцию" в планах выплат.

В Северной Америке средняя цена за три квартала выросла на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года из-за увеличения стоимости доставки и компонентов. Производители уделяют больше внимания производству дорогих моделей, поэтому потребители делают меньше предварительных заказов.

В Индии средняя стоимость смартфона выросла на 10,2% из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками, вдобавок, здесь увеличили налог на товары и услуги (Goods and Services Tax). Производители пытаются манипулировать ценообразованием и выпускать новые версии устройств без существенных обновлений, чтобы продавать их по более высоким ценам.

В целом с 2020 года по настоящее время цены на микросхемы во всем мире увеличились на 25%-40%. Согласно прогнозу Counterpoint, передовые отрасли производства особо не подорожают, ведь производители чипов стараются снизить затраты. Тем не менее, тайваньский гигант TMSC объявил, что поднимет цены с начала 2022 года, надеясь в будущем получить более высокий спрос при ограниченном предложении.

Производители смартфонов рискуют потерять много денег, если не смогут сбалансировать цены для потребителей. Рост 5G может замедлиться в 2022 году, в то время как рынки нижнего и среднего сегментов столкнутся с большими трудностями, поскольку приоритет будет отдан дорогим смартфонам, которые приносят наибольшую прибыль. В 2021 году производители не хотели значительно повышать цены, опасаясь потерять долю рынка, поэтому в 2022 году им придется использовать другие стратегии для компенсации подорожания компонентов.

Ранее аналитики назвали самые популярные смартфоны 2021 года. Лучше всего продавались модели Apple, Samsung и Xiaomi, а наиболее востребованным оказался iPhone 12.