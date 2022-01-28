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В 2022 году смартфоны должны подорожать на 20%, - прогноз Counterpoint

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Смартфоны
Фото: gsmarena.com

На средние цены гаджетов повлияет инфляция, дефицит микросхем и проблемы с поставками из-за пандемии, уверяют аналитики.

В 2022 году ожидается рост стоимости смартфонов на 10%-20% по всему миру. Такой прогноз аналитическое агентство Counterpoint Research представило в своем новом отчете.

Аналитики обратили внимание, что в 2021 году цены на смартфоны значительно выросли в годовом исчислении. За первые три квартала средняя рыночная стоимость устройств по сравнению с предыдущим годом увеличилась с $287 до $308. Главной причиной роста эксперты считают инфляцию и дефицит микросхем, которые, предположительно, сохранятся в 2022 году, хотя по разному повлияют на цены в зависимости от региона.

Сильнее всего смартфоны подорожали в Африке и на Ближнем Востоке (17,4%). Здесь зафиксирована самая высокая инфляця в мире, около 8%, потому что обменные курсы падают из-за пандемии. На ее фоне начались перебои с поставками товара, а производители Android-гаджетов сфокусировались на более дорогих телефонах, несколько забросив низкобюджетный сегмент. В этом регионе ожидается повышение налогов на импорт мобильных телефонов для укрепления национальной валюты.

Меньше всего пострадала Юго-Восточная Азия, где цены выросли примерно на 2%, и в 2022 году здесь не прогнозируют значительных изменений. Производители техники планируют удерживать стоимость на максимально низком уровне, если только крупные экономические потрясения не заставят их изменить политику.

Смартфоны
Статистика cредних цен на смартфоны
Фото: Counterpoint Research

В Латинской Америке цены за год выросли на 4,7% при том, что в регионе возникла самая сильная инфляция за 15 лет. Снижение курса местной валюты оказывает значительное влияние на среднюю стоимость, а Samsung является единственной компанией, которая продает смартфоны в местной валюте. 70% покупателей вынуждены оформлять кредиты на покупку телефонов, что побуждает розничных продавцов включать "скрытую инфляцию" в планах выплат.

В Северной Америке средняя цена за три квартала выросла на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года из-за увеличения стоимости доставки и компонентов. Производители уделяют больше внимания производству дорогих моделей, поэтому потребители делают меньше предварительных заказов.

В Индии средняя стоимость смартфона выросла на 10,2% из-за дефицита комплектующих и проблем с поставками, вдобавок, здесь увеличили налог на товары и услуги (Goods and Services Tax). Производители пытаются манипулировать ценообразованием и выпускать новые версии устройств без существенных обновлений, чтобы продавать их по более высоким ценам.

В целом с 2020 года по настоящее время цены на микросхемы во всем мире увеличились на 25%-40%. Согласно прогнозу Counterpoint, передовые отрасли производства особо не подорожают, ведь производители чипов стараются снизить затраты. Тем не менее, тайваньский гигант TMSC объявил, что поднимет цены с начала 2022 года, надеясь в будущем получить более высокий спрос при ограниченном предложении.

Производители смартфонов рискуют потерять много денег, если не смогут сбалансировать цены для потребителей. Рост 5G может замедлиться в 2022 году, в то время как рынки нижнего и среднего сегментов столкнутся с большими трудностями, поскольку приоритет будет отдан дорогим смартфонам, которые приносят наибольшую прибыль. В 2021 году производители не хотели значительно повышать цены, опасаясь потерять долю рынка, поэтому в 2022 году им придется использовать другие стратегии для компенсации подорожания компонентов.

Ранее аналитики назвали самые популярные смартфоны 2021 года. Лучше всего продавались модели Apple, Samsung и Xiaomi, а наиболее востребованным оказался iPhone 12.