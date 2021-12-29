Лучшие смартфоны 2021 года: топ-7 моделей, которые покупали чаще остальных (видео)

В рейтинг, составленный аналитиками Counterpoint Research и International Data Corporation, попали как премиальные iPhone, так и бюджетные Xiaomi.

По данным исследовательской компании Gartner, за первые три квартала этого года было продано более 1,04 млрд смартфонов, что почти на 88,6 млн больше, чем за первые девять месяцев 2020 года. Нехватка ключевых компонентов из-за пандемии Covid-19 несколько сдержала темпы производства телефонов во всем мире, что привело к снижению продаж в период с июля по сентябрь. Аналитики говорят, что именно по этой причине был "нарушен баланс спроса и предложения, и выбор моделей существенно сократился". Несмотря на такие условия, некоторые аппараты весьма хорошо продавались в течение года, отмечает издание thenationalnews.com.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Согласно данным Counterpoint Research и International Data Corporation, самыми продаваемыми в 2021 году стали смартфоны от Apple, Samsung и Xiaomi.

iPhone 12

Аналитики утверждают, что iPhone 12 от Apple стал самым продаваемым в мире смартфоном за первые 9 месяцев года. Несмотря на задержку запуска из-за сбоев в цепочке поставок, этому аппарату с поддержкой 5G удалось привлечь больше всего покупателей. Модель с экраном диагональю 15,5 см продается в Украине по цене от 20,3 тыс. грн. Он был выпущен 13 октября прошлого года вместе с еще тремя моделями — iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Samsung Galaxy A12

Выпущенный в конце прошлого года Galaxy A12 — тоже попал в рейтинг лучших смартфонов 2021 как один из самых продаваемых бюджетных аппаратов от Samsung. Модель A12 с дисплеем с диагональю 16,5 см и 4-мя камерами на задней панели оснащена мощной батареей емкостью 5000 мАч, которой достаточно, чтобы телефон работал без подзарядки более двух дней. Компания заявила, что аппарат оснащен системой безопасности Knox и боковым сканером отпечатков пальцев. Наряду с высококлассными смартфонами Samsung регулярно выпускает бюджетные устройства, такие как Galaxy A12, чтобы привлечь больше клиентов. В Украине аппарат стоит от 3,5 тыс. грн.

iPhone 11

iPhone 11, который был представлен в сентябре 2019 года, по-прежнему привлекает покупателей спустя более чем два года после его запуска, а все благодаря соотношению цена — качество. Благодаря недорогому iPhone, Apple смогла увеличить свое присутствие в нише "середнячков". "Но стратегия не нова, ведь ей следуют конкуренты Samsung и Xiaomi в течение многих лет", — отмечает издание. Сейчас модель можно купить в Украине за 17 тыс. грн.

iPhone 12 Pro Max

На четвертой ступени топа лучших смартфонов 2021 года оказался iPhone 12 Pro Max, который в Украине можно приобрести от 36 тыс. грн. Он оснащен самый большим дисплеем среди всех телефонов Apple — 17 см. Экран также имеет самое высокое разрешение — около 3,5 млн пикс. Поддержка 5G сделала его большим хитом среди пользователей. Технология 5G обещает скорость Интернета до 1,2 Гбит/с, которая постепенно достигнет 10 Гбит/с — в 100 раз быстрее, чем 4G.

iPhone 12 Pro

Модель iPhone 12 Pro имеет размер экрана 15,5 см и цену в 33 тыс. грн и пятое место в рейтинге самых продаваемых смартфонов. Обе новые модели Pro из серии Apple 12 имеют лучший в отрасли показатель IP68, выдерживая погружение в воду на глубину до 6 м в течение примерно 30 мин.

Xiaomi Redmi 9A

Выпущенный в прошлом году бюджетный телефон Redmi 9A от китайского производителя Xiaomi сумел завоевать огромную долю рынка в Индии и Китае, что обеспечило ему хорошие продажи. В период с января по сентябрь в рейтинге самых популярных смартфонов в мире он занял 6-ое место. Цена смартфона — от 3,2 тыс. грн.

Redmi 9A с дисплеем с диагональю 16,6 см и батареей емкостью 5000 мАч может работать непрерывно в течение двух дней. Он обладает функцией Face ID, управляемой при помощи искусственного интеллекта, что обеспечивает мгновенную разблокировку "с первого взгляда".

"Эта функция обеспечивает быстрый, безопасный и удобный доступ к вашему смартфону с помощью интеллектуальной системы распознавания лиц", — заявляют в Xiaomi.

В июле 2018 года Xiaomi вышла на биржу Гонконга с оценкой в ​​$54 млрд. Компания известна благодаря своим доступным устройствам, которые сравнивают с телефонами Apple и Samsung. Серия бюджетных смартфонов Xiaomi Redmi 9 хорошо зарекомендовала себя на крупнейших мировых рынках.

Xiaomi Redmi Note 9

Седьмую позицию в списке занял Xiaomi Redmi Note 9. Он оснащен высокопроизводительным 8-ядерным процессором с максимальной частотой 2,0 ГГц и частотой графического процессора в 1000 МГц, что существенно повысило его производительность. Аппарат оснащен технологией HyperEngine, что, несомненно, ценят в нем геймеры. На задней панели есть 4 камеры с поддержкой искусственного интеллекта и 13-мегапиксельная фронтальная камера на дисплее, позволяющая щелкать селфи даже при слабом освещении. Стоимость — от 4,3 тыс. грн.

Ранее мы сообщали о том, что аналитики сообщили о возросшей популярности смартфонов Realme с поддержкой 5G. Согласно их данным, в третьем квартале продажи выросли на 831%.