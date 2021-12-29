Впереди планеты всей. Realme в разы обогнала Samsung и Xiaomi по продажам 5G-смартфонов

Производитель продал на 831% больше гаджетов по сравнению с 2020 годом, тогда как глобальный показатель составил 121%.

Компания Realme опередила всех конкурентов благодаря взрывному росту продаж смартфонов с поддержкой сетей 5G. Об этом свидетельствует исследование аналитической компании Counterpoint Research.

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В третьем квартале Realme увеличила продажи 5G-cмартфонов на 831% в годовом измерении — почти в семь раз больше общемирового показателя, который составил 121%. Компания второй квартал подряд занимает 6-е место по продажам Android-смартфонов с технологие 5G. Другие быстрорастущие бренды, включая OPPO и vivo, добились успеха благодаря телефонам среднего и премиального класса.

Рост продаж 5G смартфонов в третьем квартале 2021 года в годовом измерении:

Realme — 831%

Oppo — 165%

Vivo — 147%

Xiaomi — 134%

Samsung — 70%

Honor — 11%

[ + – ] Статистика по росту продаж 5G cмартфонов

Огромный скачок Realme был достигнут благодаря высокой популярности 5G-устройств в Индии, Китае и Европе. По словам директора по исследованиям Counterpoint Research Таруна Патака, технология связи пятого поколения внедряется в жизнь потребителей намного быстрее, чем предыдущая. Производители предлагают гаджеты разных ценовых категорий и в разных регионах, делая их более доступными для покупки. Кроме того, 5G компоненты стало легче добывать для создания смартфонов.

"Компания realme с ее сильной многоканальной стратегией и широким портфелем 5G во всех ценовых диапазонах помогла компании быстрее всего расти, за ней следуют OPPO и vivo. Apple, нынешний лидер рынка 5G, вышла на рынок смартфонов 5G только в четвертом квартале 2020 года", — заявил Тарун Патак.

Старший аналитик Варун Мишра отметил, что в Индии продажи 5G-смартфонов Realme увеличились на 9519% за год. Это очень большой рост, учитывая отсутствие 5G-сетей на территории этой страны. На втором месте по продажам оказался Китай (+ 830%), за ним следует Европа. По мнению специалиста, рост популярности Realme в развивающихся странах дает бренду хорошие перспективы для развития из-за развертывания 5G.

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