Попереду всієї планети. Realme в рази обігнала Samsung та Xiaomi з продажу 5G-смартфонів

Виробник продав на 831% більше гаджетів порівняно з 2020 роком, тоді як глобальний показник становив 121%.

Компанія Realme випередила всіх конкурентів завдяки вибуховому зростанню продажів смартфонів з підтримкою мереж 5G. Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Counterpoint Research.

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У третьому кварталі Realme збільшила продажі 5G-смартфонів на 831% у річному вимірі — майже в сім разів більше за загальносвітовий показник, який становив 121%. Компанія другий квартал поспіль посідає 6-е місце з продажу Android-смартфонів з технологією 5G. Інші бренди, що швидко зростають, включаючи OPPO та vivo, досягли успіху завдяки телефонам середнього та преміального класу.

Зростання продажів 5G смартфонів у третьому кварталі 2021 року в річному вимірі:

Realme — 831%

Oppo — 165%

Vivo — 147%

Xiaomi — 134%

Samsung — 70%

Honor — 11%

[ + – ] Статистика зростання продажів 5G смартфонів

Величезний стрибок Realme був досягнутий завдяки високій популярності 5G-пристроїв в Індії, Китаї та Європі. За словами директора з досліджень Counterpoint Research Таруна Патака, технологія зв'язку п'ятого покоління впроваджується в життя споживачів набагато швидше, ніж попередня. Виробники пропонують гаджети різних цінових категорій та в різних регіонах, роблячи їх більш доступними для купівлі. Крім того, 5G компоненти стало легше здобувати для створення смартфонів.

"Компанія realme з її сильною багатоканальною стратегією та широким портфелем 5G у всіх цінових діапазонах допомогла компанії найшвидше зростати, за нею слідують OPPO та vivo. Apple, нинішній лідер ринку 5G, вийшла на ринок смартфонів 5G лише в четвертому кварталі 2020 року", — заявив Тарун Патак.

Старший аналітик Варун Мішра зазначив, що в Індії продаж 5G-смартфонів Realme збільшився на 9519% за рік. Це дуже велике зростання з огляду на відсутність 5G-мереж на території цієї країни. На другому місці з продажу опинився Китай (+830%), за ним слідує Європа. На думку фахівця, зростання популярності Realme в країнах, що розвиваються, дає бренду хороші перспективи для розвитку через розгортання 5G.

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