Складаний смартфон Huawei P50 Pocket став суперхітом: 1 мільйон замовлень за добу (відео)

Жодна інша "розкладачка" не може похвалитися таким успіхом. Поки що.

Новий складаний смартфон Huawei P50 Pocket викликав фурор у Китаї — покупці замовили 1,2 млн пристроїв менше, ніж за добу. Про це пише портал Gizchina.

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23 грудня бренд почав приймати попередні замовлення на нову модель Huawei P50 Pocket, яку оцінили в $1410. Найбільше заявок за першу добу отримав фірмовий інтернет-магазин Huawei Mall: 970 тис., майданчик JD.com – ще 120 тис., TMall – трохи більше 90 тис.

P50 Pocket став новим флагманом Huawei і отримав петлі у вигляді крапель води (water drop hinges), які після розкладання пристрою створюють візуальний ефект безперервності. Завдяки цій технології корпус смартфона вийшов дуже тонким: 7,2 мм у розкладеному та 15,2 мм у складеному стані, а також став міцнішим за інші аналоги.

Виробник представив на ринку два колірні рішення: чорний обсидіан і білий кристально-діамантовий. У цьому смартфоні використовується перший у галузі процес двостороннього тривимірного мікроскульптингу, що забезпечує незвичайний зовнішній вигляд. Наприклад, особлива поверхня чорного обсидіана змушує задню кришку сяяти, подібно до дзеркала.

Модель також отримала 6,9-дюймовий безрамковий екран і потужний 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 888 (2,8 ГГц + 2,4 ГГц + 1,8 ГГц). Батарея ємністю 4000 мАч забезпечує непогану автономність і підтримує швидку зарядку 40 Вт. Операційною системою в міжнародній версії виступає EMUI 12 на основі Android, у китайській – HarmonyOS 2.

Як зазначає Gizchina, Huawei зараз виборює виживання на ринку смартфонів після санкцій, які США ввели проти Китаю. Через заборону продажів виробництво не працює на повну силу, крім того, компанія не може використовувати Google Mobile Services, і її бізнес процвітає лише в Китаї. Крім того, 5G-процесори Kirin не можуть виготовляти заводи, які використовують американські компанії. Фактично бренд не може випускати смартфони 5G. У зв'язку з цим Huawei важко буде виконати весь обсяг замовлень для китайських споживачів.

Раніше писали про найкращі смартфони, які вийдуть у грудні 2021 року. В останній місяць зими свій асортимент вирішили оновити Xiaomi, OnePlus, iQOO та Realme, серед моделей будуть і флагманські.

Нещодавно в продаж випустили перший смартфон на чипі Snapdragon 8 Gen 1 – Moto Edge X30. Компанія Motorola почала розсилати попередньо замовлені смартфони з 20 грудня, ціна базової версії з 8 ГБ оперативної та 128 Гб внутрішньої пам'яті склала $600.