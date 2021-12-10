У продажу з'явився найпотужніший у світі смартфон на чипі Snapdragon 8 Gen 1 (відео)

Незабаром на ринок вийде найдешевший смартфон, який працює на базі цього процесора.

У продаж надійшов апарат Moto Edge X30 від компанії Motorola, який перший отримав новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Пристрій з'явився в онлайн-магазині Giztop.

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Модель доступна для замовлення, смартфони почнуть відправляти по всьому світу з 20 грудня 2021 року. Базова версія з 8 ГБ ОЗУ та 128 ГБ внутрішньої пам'яті оцінили в $600, модель зі сховищем даних на 256 ГБ продадуть за $700, а найдорожче обійдеться конфігурація з 12 ГБ-256 ГБ та підекранною камерою – $800. Порівняно з китайськими цінами, покупці з інших країн переплатять щонайменше $130.

Головною фішкою Moto Edge X30 стане високопродуктивний процесор Snapdragon 8 Gen 1, який отримав понад 1 млн балів від популярного бенчмарку AnTuTu. Він виконаний за 4-нанометровим технічном процесом, має 1 ядро Cortex-X2 на 3,9 ГГц, 3 ядра Cortex-A710 на 2,5 ГГц і 4 ядра Cortex-A510 на 1,8 ГГц. Смартфон продаватимуть за допомогою сервісів Google англійською та китайською мовами.

[ + – ] Процесор Snapdragon 8 Gen 1

Інші характеристики Moto Edge X30:

Екран: 6,7-дюймовий OLED-дисплей із частотою оновлення 144 Гц

Камера: основна потрійна на 50 МП і фронтальна на 60 МП

Оперативна пам'ять: Turbo LPDDR5 або Turbo UFS 3.1

Акумулятор: 5000 мАг, швидка зарядка TurboPower 68 Вт

Операційна система: MYUI 3.0 на базі ОС Android 12

Графічний процесор: Adreno 740

Крім найпотужнішого, зараз готується до виходу найдешевший смартфон на базі Snapdragon 8 Gen 1 – цього разу від бренду Redmi. Портал MyDrivers посилається на авторитетного китайського інсайдера з ніком Digital Chat Station, який дізнався про вихід нового смартфона під невідомою назвою, який стане наступником Redmi K40 Game Enhanced Edition. Його оснастять екраном, що швидко оновлюється, акумуляторам великої ємності, підтримкою швидкої зарядки та стереодинаміками JBL.

Модель коштуватиме дуже дешево для флагманського рівня та підійде для запуску навіть найвибагливіших ігор. Конкретна вартість смартфону поки що залишається сюрпризом, але президент Xiaomi Group China та генеральний менеджер Redmi Лу Вейбінг не раз підкреслював, що суббренд прагне оптимального співвідношення ціни та якості.

Раніше писали, що процесор Snapdragon 8 Gen 1 змусить смартфони стежити за користувачами через фронтальну камеру. За словами розробників, вона має бути постійно включена для правильної роботи технології розпізнавання обличчя.