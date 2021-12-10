В продаже появился "самый мощный" в мире смартфон на чипе Snapdragon 8 Gen 1 (видео)

Скоро на рынок выйдет самый дешевый смартфон, работающий на базе этого же процессора.

В продажу поступил аппарат Moto Edge X30 от компании Motorola, который первым получил новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Устройство появилось в онлайн-магазине Giztop.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Модель доступна для предварительного заказа, смартфоны начнут отправлять по всему миру с 20 декабря 2021 года. Базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ внутренней памяти оценили в $600, модель с хранилищем данных на 256 ГБ продадут за $700, а дороже всего обойдется конфигурация с 12 ГБ-256 ГБ и подэкранной камерой — $800. По сравнению с китайскими ценами, покупатели из других стран переплатят минимум $130.

Главной фишкой Moto Edge X30 станет высокопроизводительный процессор Snapdragon 8 Gen 1, который получил более 1 млн баллов от популярного бенчмарка AnTuTu. Он выполнен по 4-нанометровому техническому процессу, обладает 1 ядром Cortex-X2 на 3,9 ГГц, 3 ядрами Cortex-A710 на 2,5 ГГц и 4 ядрами Cortex-A510 на 1,8 ГГц. Смартфон будет продаваться с поддержкой сервисов Google на английском и китайском языках.

[ + – ] Процессор Snapdragon 8 Gen 1

Другие характеристики Moto Edge X30:

Экран: 6,7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц

Камера: основная тройная на 50 МП и фронтальная на 60 МП

Оперативная память: Turbo LPDDR5 или Turbo UFS 3.1

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка TurboPower 68 Вт

Операционная система: MYUI 3.0 на базе ОС Android 12

Графический процессор: Adreno 740

Помимо самого мощного, сейчас готовится к выходу самый дешевый смартфон на базе Snapdragon 8 Gen 1 — на этот раз от бренда Redmi. Портал MyDrivers ссылается на авторитетного китайского инсайдера с ником Digital Chat Station, который узнал о выходе нового смартфона под неизвестным пока названием, который станет преемником Redmi K40 Game Enhanced Edition. Его оснастят быстро обновляемым экраном, аккумуляторам большой емкости, поддержкой быстрой зарядки и стереодинамиками JBL.

Модель будет стоить очень дешево для флагманского уровня и подойдет для запуска даже самых требовательных игр. Конкретная стоимость смартфона пока остается сюрпризом, но президент Xiaomi Group China и генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг не раз подчеркивал, что суббренд стремится к оптимальному соотношению цены и качества.

Ранее писали, что процессор Snapdragon 8 Gen 1 заставит смартфоны постоянно следить за пользователями через фронтальную камеру. По словам разработчиков, она должна быть постоянно включена для правильной работы технологии распознавания лица.