Флагмани та не тільки. Топ-6 смартфонів, які вийдуть у грудні 2021 року (відео)

До кінця року свій модельний ряд оновлять Xiaomi, OnePlus, iQOO та Realme.

У грудні 2021 року відомі бренди запланували випуск у продаж 6 нових смартфонів, на які споживачам варто звернути увагу. Докладніше про нові моделі пише портал PinkVilla.

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Смартфон OnePlus 9RT

Компанія OnePlus готується представити на закордонному ринку модель, яку раніше випустила лише в Китаї. Очікується, що експортна версія отримає 8-ядерний процесор Qualcomm Snapdragon 888 (1,8 ГГц — 2,4 ГГц), оперативну пам'ять LPDDR5 об'ємом до 12 ГБ і внутрішню пам'ять до 256 ГБ, дисплей Fluid AMOLED із діагоналлю 6,62 задньою камерою з максимальною роздільною здатністю 50 Мп і "фронталкою" з 16 Мп.

Передбачається, що смартфон випустять 16 грудня в Індії, проте компанія поки що не підтвердила цю інформацію.

Флагман iQOO 8 Legend

Китайський бренд у грудні запропонує свій новий флагман, оснащений 78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю екрану 1440 x 3200 пікселів і частотою оновлення екрану 120 Гц. Як і попередня модель, вона отримає Qualcomm Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативної та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Основний модуль камери містить 50-мегапіксельний датчик, 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив і 16-мегапіксельний телеоб'єктив. Фронтальна камера на 16 Мп дозволить робити гарні селфі.

Лінійка Redmi K50

Xiaomi планує випустити три смартфони в межах цієї лінійки: Redmi K50, K50 Pro та K50 Pro+. Стандартна версія отримає 6,28-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю Full HD+, частотою оновлення екрану 120 Гц і чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 (1,8 ГГц — 2,4 ГГц). Розробники запропонують до 12 ГБ оперативної та до 256 внутрішньої пам'яті.

K50 Pro відрізнятиметься 6,69-дюймовим дисплеєм і потрійною задньою камерою з основним датчиком на 108 Мп, ширококутним об'єктивом на 8 Мп та об'єктивом для макрозйомки на 8 Мп. Обсяг оперативної пам'яті такий самий, проте за продуктивність відповідає свіжіший чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

K50 Pro+ отримає 6,69-дюймовий AMOLED-дисплей, Qualcomm Snapdragon 888 та з мінімальним об'ємом ОЗП 6 ГБ. Основна камера буде оснащена 108-мегапіксельним датчиком.

Телефон Redmi Note 11T 5G

Ця модель отримала LCD Full HD + екран 6,6 дюйма в діагоналі з IPS-матрицею, частотою оновлення 90 Гц і співвідношенням сторін 20:9. Розробники встановили операційну систему MIUI 12.5 на базі Android 11. Пристрій отримає максимальну оперативну пам'ять до 8 ГБ і вбудовану до 256 ГБ. Задня камера буде подвійною: 50 Мп основний датчик і 8 Мп датчик глибини різкості, а фронтальна має роздільну здатність 16 Мп.

Фаворит Xiaomi 12

Наприкінці грудня компанія збирається презентувати нову модель смартфона з новим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, який виробляють за 4-нанометровим технологічним процесом. Згідно з інформацією від інсайдерів, пристрій отримає вигнутий "гіперболоїдний" екран із частотою оновлення до 120 Гц, оперативну пам'ять LPDDR5X, а також камеру з чотирма модулями та подвійним світлодіодним спалахом.

Бюджетник Realme C35

Бюджетна модель, якій джерела приписують 6,6-дюймовий РК-дисплей IPS із роздільною здатністю 720x1560 пікселів. Імовірно, він працюватиме на базі 8-ядерного процесора MediaTek helio G80, а також отримає 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Камера має бути потрійною з основним датчиком на 16 ГБ, а фронтальна може отримати об'єктив роздільною здатністю 12 Мп.

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