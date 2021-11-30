Флагманы и не только.Топ-6 смартфонов, которые выйдут в декабре 2021 года (видео)

До конца года свой модельный ряд обновят Xiaomi, OnePlus, iQOO и Realme.

В декабре 2021 года известные бренды запланировали выпуск в продажу 6-ти новых смартфонов, на которые потребителям стоит обратить внимание. Подробнее о новых моделях пишет портал PinkVilla.

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Смартфон OnePlus 9RT

Компания OnePlus готовится представить на зарубежном рынке модель, которую ранее выпустила только в Китае. Ожидается, что экспортная версия получит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 (1,8 ГГц — 2,4 ГГц), оперативную память LPDDR5 объемом до 12 ГБ и внутренней памятью до 256 ГБ, дисплей Fluid AMOLED с диагональю 6,62 дюйма, тройной задней камерой с максимальным разрешением 50 Мп и "фронталкой" с 16 Мп.

Предполагается, что смартфон выпустят 16 декабря в Индии, однако компания пока не подтвердила эту информацию.

Флагман iQOO 8 Legend

Китайский бренд в декабре предложит свой новый флагман, оснащенный, 78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением экрана 1440 x 3200 пикселей и частотой обновления экрана 120 Гц. Как и предыдущая модель, она получит Qualcomm Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Основной модуль камеры содержит 50-мегапиксельный датчик, 48-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 16-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера на 16 Мп позволит делать красивые селфи.

Линейка Redmi K50

Xiaomi планирует выпустить три смартфона рамках этой линейки: Redmi K50, K50 Pro и K50 Pro +. Стандартная версия получит 6,28-дюймовый OLED-дисплей c разрешением Full HD +, частотой обновления экрана 120 Гц и чипсетом Qualcomm Snapdragon 870 (1,8 ГГц — 2,4 ГГц). Разработчики предложат до 12 ГБ оперативной и до 256 внутренней памяти.

K50 Pro будет отличаться 6,69-дюймовым дисплеем и тройной задней камерой с основным датчиком на 108 Мп, широкоугольным объективом на 8 Мп и объективом для макросъемки на 8 Мп. Объем оперативной памяти такой же, однако за производительность отвечает более свежий чипсет Qualcomm Snapdragon 888.

K50 Pro + получит 6,69-дюймовым AMOLED-дисплей, Qualcomm Snapdragon 888 и минимальным объемом ОЗУ 6 ГБ. Основная камера будет оснащена 108-мегапиксельным датчиком.

Телефон Redmi Note 11T 5G

Эта модель получила LCD Full HD + экран 6,6 дюйма в диагонали с IPS-матрицей, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 20:9. Разработчики установили операционную систему MIUI 12.5 на базе Android 11. Устройство получит максимальную оперативную память до 8 ГБ и встроенную — до 256 ГБ. Задняя камера будет двойной: 50 Мп основной датчик и 8 Мп датчик глубины резкости, а фронтальная имеет разрешение 16 Мп.

Фаворит Xiaomi 12

В конце декабря компания собирается презентовать новую модель смартфона с новым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, который производят по 4-нанометровому технологическому процессу. Согласно информации от инсайдеров, устройство получит изогнутый "гиперболоидный" экран с частотой обновления до 120 Гц, оперативную память LPDDR5X, а также камеру с четырьмя модулями и двойной светодиодной вспышкой.

Бюджетник Realme C35

Бюджетная модель, которой источники приписывают 6,6-дюймовый ЖК-дисплей IPS с разрешением экрана 720x1560 пикселей. Вероятно, он будет работать на базе 8-ядерного процессора MediaTek helio G80, а также получит 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Камера должна быть тройной с основным датчиком на 16 ГБ, а фронтальная может получить объектив разрешением 12 Мп.

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