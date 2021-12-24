Складной смартфон Huawei P50 Pocket стал суперхитом: 1 миллион заказов за сутки (видео)

Ни одна другая "раскладушка" не может похвастаться таким успехом. Пока что.

Новый складной смартфон Huawei P50 Pocket произвел фурор в Китае: покупатели заказали 1,2 млн устройств менее, чем за сутки. Об этом пишет портал Gizchina.

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23 декабря бренд начал принимать предварительные заказы на новую модель Huawei P50 Pocket, которую оценили в $1410. Больше всего заявок за первые сутки получил фирменный интернет-магазин Huawei Mall: 970 тыс., площадка JD.com — еще 120 тыс., TMall — чуть более 90 тыс.

P50 Pocket стал новым флагманом Huawei и получил петли в виде капель воды (water drop hinges), которые после раскладывания устройства создают визуальный эффект непрерывности. Благодаря этой технологии корпус смартфона получился очень тонким: 7,2 мм в разложенном и 15,2 мм в сложенном состоянии, а также стал крепче других аналогов.

Производитель представил на рынке два цветовых решения: черный обсидиан и белый кристально-бриллиантовый. В этом смартфоне используется первый в отрасли процесс двустороннего трехмерного микро-скульптинга, который обеспечивает необычный внешний вид. К примеру, особая поверхность черного обсидиана заставляет заднюю крышку сиять, подобно зеркалу.

Модель также получила 6,9-дюймовый безрамочный экран и мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 (2,8 ГГц + 2,4 ГГц + 1,8 Ггц). Батарея емкостью 4000 мАч обеспечивает неплохую автономность и поддерживает быструю зарядку 40 Вт. Операционной системой в международной версии выступает EMUI 12 на основе Android, в китайской — HarmonyOS 2.

Как отмечает Gizchina, Huawei сейчас борется за выживание на рынке смартфонов после санкций, которые США ввели против Китая. Из-за запрета продаж производство не работает в полную силу, кроме того, компания не может использовать Google Mobile Services, и ее бизнес процветает только в Китае. Кроме того, 5G-процессоры Kirin не могут производить заводы, которые используют американские компании. Фактически, бренд не может выпускать смартфоны 5G. В связи с этим Huawei будет тяжело выполнить весь объем заказов для китайских потребителей.

Ранее писали о лучших смартфонах, которые выйдут в декабре 2021 года. В последний месяц зимы свой ассортимент решили обновить Xiaomi, OnePlus, iQOO и Realme, среди моделей будут и флагманские.

Недавно в продажу выпустили первый смартфон на чипе Snapdragon 8 Gen 1 — Moto Edge X30. Компания Motorola начала рассылать предварительно заказанные смартфоны с 20 декабря, цена базовой версии в с 8 ГБ оперативной и 128 Гб внутренней памяти составила $600.