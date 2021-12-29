Найкращі смартфони 2021 року: топ-7 моделей, які купували найчастіше (відео)

До рейтингу, складеного аналітиками Counterpoint Research та International Data Corporation, потрапили як преміальні iPhone, так і бюджетні Xiaomi.

За даними дослідницької компанії Gartner, за перші три квартали цього року було продано понад 1,04 млрд. смартфонів, що майже на 88,6 млн. більше, ніж за перші дев'ять місяців 2020 року. Нестача ключових компонентів через пандемію Covid-19 дещо стримала темпи виробництва телефонів у всьому світі, що призвело до зниження продажів у період з липня до вересня. Аналітики кажуть, що саме з цієї причини було "порушено баланс попиту та пропозиції, і вибір моделей суттєво скоротився". Незважаючи на такі умови, деякі апарати дуже добре продавалися протягом року, зазначає видання thenationalnews.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Згідно з даними Counterpoint Research і International Data Corporation, найбільш продаваними в 2021 році стали смартфони від Apple, Samsung і Xiaomi.

iPhone 12

Аналітики стверджують, що iPhone 12 від Apple став найбільш продаваним у світі смартфоном за перші 9 місяців року. Незважаючи на затримку запуску через збої в ланцюжку поставок, цьому апарату з підтримкою 5G вдалося залучити найбільше покупців. Модель із екраном діагоналлю 15,5 см продається в Україні за ціною від 20,3 тис. грн. Він був випущений 13 жовтня минулого року разом із ще трьома моделями — iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.

Samsung Galaxy A12

Випущений наприкінці минулого року Galaxy A12 — теж потрапив у рейтинг найкращих смартфонів 2021 як один з бюджетних апаратів, що найбільше продаються від Samsung. Модель A12 з дисплеєм з діагоналлю 16,5 см та 4-ма камерами на задній панелі оснащена потужною батареєю ємністю 5000 мАг, якої достатньо, щоб телефон працював без підзарядки більше двох днів. Компанія заявила, що апарат оснащений системою безпеки Knox та бічним сканером відбитків пальців. Поряд із висококласними смартфонами Samsung регулярно випускає бюджетні пристрої, такі як Galaxy A12, щоб залучити більше клієнтів. В Україні апарат коштує від 3,5 тис. грн.

iPhone 11

iPhone 11, який був представлений у вересні 2019 року, як і раніше, приваблює покупців більше ніж через два роки після його запуску, а все завдяки співвідношенню ціна — якість. Завдяки недорогому iPhone, Apple змогла збільшити свою присутність у ніші "середнячків". "Але стратегія не нова, адже нею йдуть конкуренти Samsung і Xiaomi протягом багатьох років", — зазначає видання. Наразі модель можна купити в Україні за 17 тис. грн.

iPhone 12 Pro Max

На четвертій сходинці топу найкращих смартфонів 2021 року опинився iPhone 12 Pro Max, який в Україні можна придбати від 36 тис. грн. Він оснащений найбільшим дисплеєм серед усіх телефонів Apple — 17 см. Екран також має найвищу роздільну здатність — близько 3,5 млн. пікс. Підтримка 5G зробила його величезним хітом серед користувачів. Технологія 5G обіцяє швидкість Інтернету до 1,2 Гбіт/с, яка поступово досягне 10 Гбіт/с — у 100 разів швидше за 4G.

iPhone 12 Pro

Модель iPhone 12 Pro має розмір екрану 15,5 см і ціну 33 тис. грн і п'яте місце в рейтингу смартфонів, що найбільш продаються. Обидві нові моделі Pro із серії Apple 12 мають найкращий у галузі показник IP68, витримуючи занурення у воду на глибину до 6 м протягом приблизно 30 хв.

Xiaomi Redmi 9A

Випущений минулого року бюджетний телефон Redmi 9A від китайського виробника Xiaomi зумів завоювати величезну частку ринку в Індії та Китаї, що забезпечило йому хороші продажі. У період із січня по вересень у рейтингу найпопулярніших смартфонів у світі він посів 6-е місце. Ціна смартфона – від 3,2 тис. грн.

Redmi 9A з дисплеєм з діагоналлю 16,6 см та батареєю ємністю 5000 мАг може працювати безперервно протягом двох днів. Він має функцію Face ID, що керується за допомогою штучного інтелекту, що забезпечує миттєве розблокування "з першого погляду".

"Ця функція забезпечує швидкий, безпечний та зручний доступ до вашого смартфона за допомогою інтелектуальної системи розпізнавання облич", — заявляють у Xiaomi.

У липні 2018 року Xiaomi вийшла на біржу Гонконгу з оцінкою $54 млрд. Компанія відома завдяки своїм доступним пристроям, які порівнюють з телефонами Apple і Samsung. Серія бюджетних смартфонів Xiaomi Redmi 9 добре зарекомендувала себе на найбільших світових ринках.

Xiaomi Redmi Note 9

Сьому позицію у списку зайняв Xiaomi Redmi Note 9. Він оснащений високопродуктивним 8-ядерним процесором з максимальною частотою 2,0 ГГц і частотою графічного процесора в 1000 МГц, що суттєво підвищило його продуктивність. Апарат оснащений технологією HyperEngine, що, безперечно, цінують у ньому геймери. На задній панелі є 4 камери із підтримкою штучного інтелекту та 13-мегапіксельна фронтальна камера на дисплеї, що дозволяє робити селфі навіть у слабкому освітленні. Вартість – від 4,3 тис. грн.

Раніше ми повідомляли про те, що аналітики повідомили про популярність смартфонів Realme з підтримкою 5G. За їхніми даними, у третьому кварталі продажі зросли на 831%.