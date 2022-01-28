У 2022 році смартфони мають подорожчати на 20%, — прогноз Counterpoint

На середні ціни гаджетів вплине інфляція, дефіцит мікросхем і проблеми з постачанням через пандемію, запевняють аналітики.

У 2022 році очікується зростання вартості смартфонів на 10-20% по всьому світу. Такий прогноз аналітичне агентство Counterpoint Research представило у своєму новому звіті.

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Аналітики звернули увагу, що у 2021 році ціни на смартфони значно зросли в річному обчисленні. За перші три квартали середня ринкова вартість пристроїв, порівняно з попереднім роком, збільшилася з $287 до $308. Головною причиною зростання експерти вважають інфляцію та дефіцит мікросхем, які, ймовірно, збережуться у 2022 році, хоча по-різному вплинуть на ціни залежно від регіону.

Найсильніше смартфони подорожчали в Африці та на Близькому Сході (17,4%). Тут зафіксовано найвищу інфляцію у світі, близько 8%, бо обмінні курси падають через пандемію. На її тлі почалися перебої з постачанням товару, а виробники Android-гаджетів сфокусувалися на дорожчих телефонах, дещо закинувши низькобюджетний сегмент. У цьому регіоні очікується збільшення податків на імпорт мобільних телефонів для зміцнення національної валюти.

Найменше постраждала Південно-Східна Азія, де ціни зросли приблизно на 2%, і 2022 року тут не прогнозують значних змін. Виробники техніки планують утримувати вартість на максимально низькому рівні, якщо великі економічні потрясіння не змусять їх змінити політику.

[ + – ] Статистика середніх цін на смартфони Фото: Counterpoint Research

У Латинській Америці ціни за рік зросли на 4,7%, при тому, що в регіоні виникла найсильніша інфляція за 15 років. Зниження курсу місцевої валюти значно впливає на середню вартість, а Samsung є єдиною компанією, яка продає смартфони в місцевій валюті. 70% покупців змушені оформляти кредити на покупку телефонів, що спонукає роздрібних продавців включати "приховану інфляцію" в планах виплат.

У Північній Америці середня ціна за три квартали зросла на 10% порівняно з тим самим періодом 2020 року через збільшення вартості доставки та компонентів. Виробники приділяють більше уваги виробництву дорогих моделей, тому споживачі роблять менше за попередні замовлення.

В Індії середня вартість смартфона зросла на 10,2% через дефіцит комплектуючих і проблеми з поставками, до того ж, тут збільшили податок на товари та послуги (Goods and Services Tax). Виробники намагаються маніпулювати ціноутворенням і випускати нові версії пристроїв без суттєвих оновлень, щоб продавати їх за вищими цінами.

Загалом із 2020 року до сьогодні ціни на мікросхеми в усьому світі збільшилися на 25%-40%. Згідно з прогнозом Counterpoint, передові галузі виробництва особливо не подорожчають, адже виробники чипів намагаються зменшити витрати. Тим не менш, тайванський гігант TMSC оголосив, що підніме ціни з початку 2022 року, сподіваючись у майбутньому отримати вищий попит за обмеженої пропозиції.

Виробники смартфонів ризикують втратити багато грошей, якщо не зможуть збалансувати ціни споживачам. Зростання 5G може сповільнитись у 2022 році, тоді як ринки нижнього та середнього сегментів зіткнуться з великими труднощами, оскільки пріоритет буде відданий дорогим смартфонам, які приносять найбільший прибуток. У 2021 році виробники не хотіли значно підвищувати ціни, побоюючись втратити частку ринку, тому у 2022 їм доведеться використовувати інші стратегії для компенсації подорожчання компонентів.

Раніше аналітики назвали найпопулярніші смартфони 2021 року. Найкраще продавалися моделі Apple, Samsung і Xiaomi, а найпопулярнішим виявився iPhone 12.