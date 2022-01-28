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У 2022 році смартфони мають подорожчати на 20%, — прогноз Counterpoint

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Смартфони
Фото: gsmarena.com

На середні ціни гаджетів вплине інфляція, дефіцит мікросхем і проблеми з постачанням через пандемію, запевняють аналітики.

У 2022 році очікується зростання вартості смартфонів на 10-20% по всьому світу. Такий прогноз аналітичне агентство Counterpoint Research представило у своєму новому звіті.

Аналітики звернули увагу, що у 2021 році ціни на смартфони значно зросли в річному обчисленні. За перші три квартали середня ринкова вартість пристроїв, порівняно з попереднім роком, збільшилася з $287 до $308. Головною причиною зростання експерти вважають інфляцію та дефіцит мікросхем, які, ймовірно, збережуться у 2022 році, хоча по-різному вплинуть на ціни залежно від регіону.

Найсильніше смартфони подорожчали в Африці та на Близькому Сході (17,4%). Тут зафіксовано найвищу інфляцію у світі, близько 8%, бо обмінні курси падають через пандемію. На її тлі почалися перебої з постачанням товару, а виробники Android-гаджетів сфокусувалися на дорожчих телефонах, дещо закинувши низькобюджетний сегмент. У цьому регіоні очікується збільшення податків на імпорт мобільних телефонів для зміцнення національної валюти.

Найменше постраждала Південно-Східна Азія, де ціни зросли приблизно на 2%, і 2022 року тут не прогнозують значних змін. Виробники техніки планують утримувати вартість на максимально низькому рівні, якщо великі економічні потрясіння не змусять їх змінити політику.

Смартфони
Статистика середніх цін на смартфони
Фото: Counterpoint Research

У Латинській Америці ціни за рік зросли на 4,7%, при тому, що в регіоні виникла найсильніша інфляція за 15 років. Зниження курсу місцевої валюти значно впливає на середню вартість, а Samsung є єдиною компанією, яка продає смартфони в місцевій валюті. 70% покупців змушені оформляти кредити на покупку телефонів, що спонукає роздрібних продавців включати "приховану інфляцію" в планах виплат.

У Північній Америці середня ціна за три квартали зросла на 10% порівняно з тим самим періодом 2020 року через збільшення вартості доставки та компонентів. Виробники приділяють більше уваги виробництву дорогих моделей, тому споживачі роблять менше за попередні замовлення.

В Індії середня вартість смартфона зросла на 10,2% через дефіцит комплектуючих і проблеми з поставками, до того ж, тут збільшили податок на товари та послуги (Goods and Services Tax). Виробники намагаються маніпулювати ціноутворенням і випускати нові версії пристроїв без суттєвих оновлень, щоб продавати їх за вищими цінами.

Загалом із 2020 року до сьогодні ціни на мікросхеми в усьому світі збільшилися на 25%-40%. Згідно з прогнозом Counterpoint, передові галузі виробництва особливо не подорожчають, адже виробники чипів намагаються зменшити витрати. Тим не менш, тайванський гігант TMSC оголосив, що підніме ціни з початку 2022 року, сподіваючись у майбутньому отримати вищий попит за обмеженої пропозиції.

Виробники смартфонів ризикують втратити багато грошей, якщо не зможуть збалансувати ціни споживачам. Зростання 5G може сповільнитись у 2022 році, тоді як ринки нижнього та середнього сегментів зіткнуться з великими труднощами, оскільки пріоритет буде відданий дорогим смартфонам, які приносять найбільший прибуток. У 2021 році виробники не хотіли значно підвищувати ціни, побоюючись втратити частку ринку, тому у 2022 їм доведеться використовувати інші стратегії для компенсації подорожчання компонентів.

Раніше аналітики назвали найпопулярніші смартфони 2021 року. Найкраще продавалися моделі Apple, Samsung і Xiaomi, а найпопулярнішим виявився iPhone 12.