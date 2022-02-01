Инженер создал самый большой павербанк, способный зарядить 5 тыс. смартфонов (видео)

Аппарат можно использовать, как домашнюю станцию для питания бытовой техники в случае перебоев с электричеством, уверяет создатель.

Инженер-энтузиаст Хэнди Генг собрал огромную внешнюю батарею емкостью 27 миллионов микроампер. Реализацию своего проекта он показал в ролике на YouTube.

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Хэнди Генг поделился, что завидовал своим друзьям из-за емкости их павербанков (power bank), а потому захотел сделать самый большой в мире накопитель. Для этого DIY-блогер заказал большой промышленный аккумулятор и поместил его в корпус с металлической рамой, обшитый алюминиевыми листами и деревянными панелями.

Инженер также оборудовал свое устройство 60 розетками и приварил к днищу колесики, которые сделали павербанк не только емким, но и портативным. Правда, для перемещения придется использовать веревку и приложить немало физических усилий.

Хэнди Гэн подсчитал, что 27 млн мАч хватит для зарядки 5 тысяч смартфонов емкостью 3000 мАч. Как показал создатель в своем ролике, при помощи его гигантского павербанка можно заряжать не только мобильные телефоны, но и ноутбуки и электротранспорт. Кроме того, устройство позволяет напрямую питать бытовую технику, такую как телефизоры, стиральные машинки или чайники.

"Вы можете использовать этот павербанк как источник энергии, даже если в доме нет электричества. Вам больше никогда не придется заботиться о перебоях с энергией", — заверил Хэнди Гэн.

Ранее компания Elecjet представила сверхбыстрый графеновый аккумулятор емкостью 10 000 мАч, который заряжается за полчаса. По словам разработчиков, модель Apollo Ultra по скорости зарядки в 6 раз опережает литий-ионные аналоги и может выдержать до 2500 циклов до снижения максимальной емкости на 20%.

В 2021 году разработали первый в мире павербанк для электрических автомобилей. Портативная батарея в виде чемодана обеспечит дополнительный заряд энергии на несколько десятков километров, чтобы доехать до дома или зарядной станции.