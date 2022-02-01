Інженер створив найбільший павербанк, здатний зарядити 5 тис. смартфонів (відео)

Апарат можна використовувати як домашню станцію для живлення побутової техніки в разі перебоїв з електрикою, запевняє автор.

Інженер-ентузіаст Хенді Генг зібрав величезну зовнішню батарею ємністю 27 мільйонів мікроампер. Реалізацію свого проєкту він показав у ролику на YouTube.

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Хенді Генг поділився, що заздрив своїм друзям через ємність їхніх павербанків (power bank), а тому захотів зробити найбільший у світі накопичувач. Для цього DIY-блогер замовив великий промисловий акумулятор і помістив його в корпус із металевою рамою, обшитий алюмінієвими листами та дерев'яними панелями.

Інженер також обладнав свій пристрій 60 розетками та приварив до днища коліщатка, які зробили павербанк не тільки ємним, а й портативним. Щоправда, для переміщення доведеться використати мотузок та докласти чимало фізичних зусиль.

Хенді Генг підрахував, що 27 млн мач вистачить для зарядки 5 тисяч смартфонів ємністю 3000 мач. Як показав творець у своєму ролику, за допомогою його гігантського павербанку можна заряджати не лише мобільні телефони, а й ноутбуки та електротранспорт. Крім того, пристрій дозволяє живити побутову техніку, таку як телевізори, пральні машинки або чайники.

"Ви можете використовувати цей павербанк як джерело енергії, навіть якщо в будинку немає електрики. Вам більше ніколи не доведеться дбати про перебої з енергією", — запевнив Генді Генг.

Раніше компанія Elecjet представила надшвидкий графеновий акумулятор ємністю 10 000 мАг, який заряджається за пів години. За словами розробників, модель Apollo Ultra за швидкістю зарядки в 6 разів випереджає літій-іонні аналоги і може витримати до 2500 циклів до зниження максимальної ємності на 20%.

У 2021 році розробили перший у світі павербанк для електричних автомобілів. Портативна батарея у вигляді валізи забезпечить додатковий заряд енергії на кілька десятків кілометрів, щоб доїхати до будинку чи зарядної станції.