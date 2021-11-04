Розроблено перший у світі павербанк для електромобілів (відео)

Невелика переносна батарея дозволить підзарядити електрокар, щоб дотягнути до будинку або зарядної станції. Пристрій розміщується в багажнику.

Британська компанія ZipCharge представила перший у світі зовнішній акумулятор для електромобілів і гібридів The Go, що заряджаються. Він дає змогу збільшити запас ходу на кілька десятків кілометрів. Про це повідомляє сайт InsideEVs.

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[ + – ] Батарею помістили у валізу на колесах Фото: Motor1.com

Powerbank для електромобілів помістили у валізу на колесах. Важить він 22,6 кг і легко поміщається в багажник навіть компактного електрокара. У комплекті йде кабель для підключення до зарядного гнізда.

[ + – ] Керувати зарядкою можна зі смартфона Фото: Motor1.com

Запропоновано два варіанти зовнішньої батареї — ємністю 4 та 8 кВт∙год. У першому випадку повна зарядка триває 30 хвилин і додасть від 20 до 30 км до запасу ходу, у другому потрібно почекати годину, але можна проїхати 40-64 км. У міських умовах і навіть на трасі цього цілком достатньо, щоб дотягнутися до будинку чи найближчої зарядної станції.

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Програмне забезпечення павербанку дозволяє керувати ним дистанційно зі смартфона. Зокрема, можна заздалегідь запланувати час заряджання та її тривалість. Заряджається батарея від домашньої електромережі за кілька годин.

[ + – ] Павербанк міститься у багажнику авто Фото: Motor1.com

Виробництво The Go планують налагодити наприкінці 2022 року. Ціни поки не оголошені, але відомо, що пристрій можна буде взяти в оренду (наприклад, для дальньої поїздки) за ціною 49 фунтів стерлінгів ($67) на місяць.

[ + – ] Зарядний пристрій продаватимуть та здаватимуть в оренду

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