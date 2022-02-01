Китайцы создали ИИ, который помогает выращивать искусственные эмбрионы

Робот уже следит за развитием зародышей животных, но для полноценного выращивания людей нужно изменить законодательство.

Китайские ученые создали ИИ, который поможет выращивать искусственные эмбрионы людей. Подробнее об этом пишет издание South China Morning Post.

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Команда во главе с профессором Сунь Хайсюанем из Сучжоуского института биомедицинской инженерии и технологий разработали специальную робо-няню, которая заботится о большом количестве зародышей животных внутри искусственной матки. По словам ученых, та же технология позволит безопасно и контроллируемо выращивать эмбрионы людей, избавив женщин от необходимости вынашивать младенцев самостоятельно.

Искусственная матка, или "устройство для долгосрочного культивирования эмбрионов", представляет собой контейнер, в котором эмбрионы мышей растут в рядах кубических емкостей, наполненных питательными жидкостями. Раньше ученым приходилось самостоятельно выявлять отклонения и вручную их корректировать, однако теперь искусственный интеллект делает это в автоматическом режиме и с большой точностью. Робот круглосуточно перемещается вдоль рядов зародышей, замечает малейшие изменения, настраивает уровень углекислого газа, обеспечивает питание и следит за воздействием окружающей среды. В случае появления серьезных дефектов или смерти эмбриона, система сообщит ученому, которому придется удалить его из аппарата.

[ + – ] Устройство искусственной матки с робо-няней Фото: Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology

"Умная" няня следит за обстановкой и делает четкие изображения различной глубины, быстро переключаясь между разными объективами. Технология искусственного интеллекта также позволяет машине обнаруживать и учиться на новых явлениях, которые люди не замечают или упускают. По мнению ученых, такая система ускорит оптимизацию и внедрение технологии долгосрочного культивирования эмбрионов в пробирке.

Действующие международные законы запрещают экспериментальные исследования человеческих эмбрионов после двух недель развития, однако авторы исследования надеются, что ситуация изменится в ближайшем будущем на фоне резкого снижения рождаемости в Китае — за последние пять лет количество новорожденных уменьшилось вдвое. По данным Национального бюро статистики, чистый прирост населения в 2021 году был самым низким за шесть десятилетий. Опросы показывают, что молодые китаянки все чаще избегают замужества и рождения детей, несмотря смягчение демографической политики.

"Все еще остается много неразгаданных тайн физиологии типичного человеческого эмбрионального развития. Технология не только поможет лучше понять происхождение жизни и эмбриональное развитие человека, но и обеспечит теоретическую основу для решения врожденных дефектов и других серьезных проблем с репродуктивным здоровьем", — подчеркнули ученые в своей статье.

Ранее стало известно, что в Лондоне ИИ будет решать, продавать ли покупателям алкоголь, оценивая возраст покупателей. Такую технологию тестируют в сети супермаркетов Aldi. Для этого необходимо воспользоваться фирменным приложением и позволить ему сделать фотографию. Как уверяют разработчики, погрешность составляет около 1,5 года.

Недавно ученые разработали квантовую нейросеть, способную "мыслить" самостоятельно и обучаться. Исследователям удалось решить так называемую проблему "бесплодного плато", когда ИИ не может определиться, куда двигаться дальше.