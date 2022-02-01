Китайці створили ШІ, який допомагає вирощувати штучні ембріони

Робот уже стежить за розвитком зародків тварин, але для повноцінного вирощування людей необхідно змінити законодавство.

Китайські вчені створили ШІ, який допоможе вирощувати штучні ембріони людей. Докладніше про це пише видання South China Morning Post.

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Команда на чолі з професором Сунь Хайсюанем із Сучжоуського інституту біомедичної інженерії та технологій розробили спеціальну робо-няню, яка дбає про велику кількість зародків тварин усередині штучної матки. За словами вчених, та ж технологія дозволить безпечно та контрольовано вирощувати ембріони людей, позбавивши жінок необхідності виношувати немовлят самостійно.

Штучна матка, або "пристрій для довгострокового культивування ембріонів", є контейнером, у якому ембріони мишей ростуть у рядах кубічних ємностей, наповнених живильними рідинами. Раніше вченим доводилося самостійно виявляти відхилення та вручну їх коригувати, проте тепер штучний інтелект робить це в автоматичному режимі та з великою точністю. Робот цілодобово переміщається вздовж рядів зародків, помічає найменші зміни, налаштовує рівень вуглекислого газу, забезпечує живлення та слідкує за впливом навколишнього середовища. У разі появи серйозних дефектів або смерті ембріона система повідомить ученого, якому доведеться видалити його з апарату.

[ + – ] Пристрій штучної матки з робо-нянею Фото: Suzhou Institute of Biomedical Engineering and Technology

"Розумна" няня стежить за обстановкою та робить чіткі зображення різної глибини, швидко переключаючись між різними об'єктивами. Технологія штучного інтелекту також дозволяє машині виявляти та вчитися на нових явищах, які люди не помічають чи упускають. На думку вчених, така система прискорить оптимізацію та впровадження технології довгострокового культивування ембріонів у пробірці.

Чинні міжнародні закони забороняють експериментальні дослідження людських ембріонів після двох тижнів розвитку, однак автори дослідження сподіваються, що ситуація зміниться в найближчому майбутньому на тлі різкого зниження народжуваності в Китаї — за останні п'ять років кількість новонароджених зменшилася вдвічі. За даними Національного бюро статистики, чистий приріст населення у 2021 році був найнижчим за шість десятиліть. Опитування показують, що молоді китаянки все частіше уникають заміжжя та народження дітей, попри пом'якшення демографічної політики.

"Усе ще залишається багато нерозгаданих таємниць фізіології типового людського ембріонального розвитку. Технологія не лише допоможе краще зрозуміти походження життя та ембріональний розвиток людини, а й забезпечить теоретичну основу для вирішення вроджених дефектів та інших серйозних проблем із репродуктивним здоров'ям", — наголосили вчені у своїй статті.

Раніше стало відомо, що в Лондоні ШІ вирішуватиме, чи продавати покупцям алкоголь, оцінюючи вік покупців. Таку технологію тестують у мережі супермаркетів Aldi. Для цього необхідно скористатися фірмовим додатком та дозволити йому зробити фотографію. Як запевняють розробники, похибка становить близько півтора року.

Нещодавно вчені розробили квантову нейромережу, здатну "мислити" самостійно та навчатися. Дослідникам вдалося вирішити так звану проблему "безплідного плато", коли ШІ не може визначитися, куди рухатися далі.