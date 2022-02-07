Meta может отключить Facebook и Instagram в Европе

Популярные соцсети могут стать недоступными европейцам из-за спора относительно места хранения персональных данных пользователей.

Компания Meta (бывшая Facebook) заявила, что рассматривает вариант прекращения работы своих соцсетей Facebook и Instagram в Европе, если не сможет продолжать хранить данные пользователей на серверах в США. Об этом говорится в годовом отчете компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что европейские регуляторы сейчас пересматривают правила передачи данных европейских пользователей через Атлантику после того, как в июле 2020 года Европейский суд признал недействительным предыдущее соглашение о защите конфиденциальности с США.

В своем годовом отчете Meta пишет, что, если она не может полагаться на новые или существующие соглашения, то компания вероятно, не сможет предложить ряд своих значимых продуктов и услуг, в том числе Facebook и Instagram, в Европе.

"Если мы не сможем передавать данные между странами и регионами, в которых мы работаем, или если нам будет запрещено обмениваться данными между нашими продуктами и услугами, это может повлиять на нашу способность предоставлять наши услуги", — подчеркивается в сообщении Meta.

Вероятность того, что Meta откажется от одного из наиболее прибыльных рынков низкая, но ее ответ подчеркивает растущую напряженность между соцсетью и европейскими законодателями по поводу прав собственности на пользовательские данные.

Европейская комиссия заявила, что переговоры с компанией активизировались, но они, по словам представителя Еврокомиссии, "требуют времени, учитывая также сложность обсуждаемых вопросов и необходимость найти баланс между конфиденциальностью и национальной безопасностью".

В свою очередь, в Meta надеются, что смогут достигнуть новых договоренностей в 2022 году.

Ранее Фокус сообщал, что Facebook начал терять пользователей впервые с момента основания. Молодая аудитория предпочитает пользоваться TikTok и YouTube.