Meta може відключити Facebook та Instagram у Європі

Популярні соцмережі можуть стати недоступними європейцям через суперечку щодо місця зберігання персональних даних користувачів.

Компанія Meta (колишня Facebook) заявила, що розглядає варіант припинення роботи своїх соцмереж Facebook та Instagram у Європі, якщо не зможе продовжувати зберігати дані користувачів на серверах у США. Про це йдеться у річному звіті компанії для Комісії з цінних паперів і бірж США, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що європейські регулятори зараз переглядають правила передавання даних європейських користувачів через Атлантику після того, як у липні 2020 року Європейський суд визнав недійсною попередню угоду про захист конфіденційності зі США.

У своєму річному звіті Meta пише, що якщо вона не може покладатися на нові або наявні угоди, то компанія ймовірно, не зможе запропонувати низку своїх значущих продуктів і послуг, зокрема Facebook та Instagram, в Європі.

"Якщо ми не зможемо передавати дані між країнами та регіонами, в яких ми працюємо, або якщо нам буде заборонено обмінюватися даними між нашими продуктами та послугами, це може вплинути на нашу здатність надавати наші послуги", — наголошується у повідомленні Meta.

Імовірність того, що Meta відмовиться від одного з найбільш прибуткових ринків низька, але її відповідь підкреслює напруження між соцмережею і європейськими законодавцями з приводу прав власності на власні дані.

Європейська комісія заявила, що переговори з компанією активізувалися, але вони, за словами представника Єврокомісії, "вимагають часу, враховуючи також складність питань, що обговорюються, і необхідність знайти баланс між конфіденційністю і національною безпекою".

Зі свого боку, у Meta сподіваються, що зможуть досягти нових домовленостей у 2022 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Facebook почав втрачати користувачів уперше з моменту заснування. Молода аудиторія надає перевагу TikTok та YouTube.