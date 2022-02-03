Уперше за 18 років: Facebook почав втрачати користувачів

Учора акції Meta на фоні відкату користувачів упали на понад 20% після закриття торгів у Нью-Йорку.

У соціальній мережі Facebook вперше за всю 18-річну історію її існування скоротилася кількість щоденних активних користувачів. Молода аудиторія віддає перевагу продукту Марка Цукерберга перед соцмережею TikTok і YouTube, повідомляє BBC.

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За інформацією материнської компанії Facebook Meta, за четвертий квартал 2021 року кількість активних користувачів соцмережі у всьому світі скоротилася до 1,929 млрд порівняно з 1,930 млрд у попередньому кварталі.

Компанія також зазначає уповільнення зростання доходів через конкуренцію з боку TikTok та YouTube, а рекламодавці також скорочують витрати.

Учора акції Meta впали на понад 20% після закриття торгів у Нью-Йорку. Це знизило близько 200 млрд доларів ринкову вартість компанії.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг вважає, що зростання продажів компанії постраждало через те, що аудиторія, особливо молоді люди, пішла до конкурентів.

Meta, яка володіє другою за величиною цифровою рекламною платформою у світі після Google, також заявила, що постраждала через зміни конфіденційності в операційній системі Apple.

За словами фінансового директора компанії Дейва Венера, ці зміни ускладнили націлення та вимірювання реклами брендів у Facebook та Instagram.

У той же час, загальний дохід Meta, більша частина якого припадає на рекламні продажі, зріс за цей період до 33,67 млрд доларів, трохи перевершивши ринкові прогнози.

Компанія вкладає кошти у відео, щоб конкурувати з TikTok, що належить технологічному гіганту ByteDance з Китаю, вона заробляє на цьому менше грошей, ніж на своїх традиційних стрічках у Facebook та Instagram.

Цукерберг упевнений, що інвестиції у відео та віртуальну реальність окупляться. Але, зазначив він, компанії ніколи раніше не доводилося боротися із сильним конкурентом під час попередніх змін у стратегії, якою вже є TikTok.

Варто зазначити, що Facebook завжди був платформою. Раніше в кожному кварталі його глобальні цифри змінювалися в одному напрямку.

Проте в останні кілька років його зростання у США та Європі зупинилося. Спочатку це було непомітно через зростання кількості користувачів у світі. Але зараз уже стало очевидно, що Facebook не такий популярний серед молоді, як раніше.

Але є й інші серйозні причини, через які інвестори турбуються про Meta.

Компанія змінила свою назву, тому що хотіла зосередитися над створенням Метавсесвіту. Але Meta, на думку експертів, ще не близька до цієї мети, наразі це нездійсненна мрія.

Купівля TikTok могла б покращити справи Meta, вважають експерти, але регулювальні органи США ніколи цього не допустили б через антиконкурентні закони.

Крім цього, наразі багато хто в Силіконовій долині вважає Facebook токсичним брендом, і це ускладнює залучення талантів до компанії.

Раніше Фокус повідомляв, що Марк Цукерберг позбавлявся акцій Facebook/Meta весь 2021 рік. Його частка в компанії Meta, раніше відомої як Facebook, скоротилася до 14,6%.