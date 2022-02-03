Впервые за 18 лет: Facebook начал терять пользователей

Вчера акции Meta, на фоне отката пользователей, упали более чем на 20% после закрытия торгов в Нью-Йорке.

В социальной сети Facebook впервые за всю 18-летнюю историю ее существования сократилось количество ежедневных активных пользователей. Молодая аудитория предпочитает продукту Марка Цукерберга соцсети TikTok и YouTube, сообщает BBC.

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По информации материнской компании Facebook Meta, за четвертый квартал 2021 года количество активных пользователей соцсети во всем мире сократилось до 1,929 млрд по сравнению с 1,930 млрд в предыдущем квартале.

Компания также отмечает замедление роста доходов из-за конкуренции со стороны TikTok и YouTube, а рекламодатели также сокращают расходы.

Вчера акции Meta упали более чем на 20% после закрытия торгов в Нью-Йорке. Это снизило на около 200 млрд долларов рыночную стоимость компании.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг считает, что рост продаж компании пострадал из-за того, что аудитория, особенно молодые люди, ушла к конкурентам.

Meta, которая владеет второй по величине цифровой рекламной платформой в мире после Google, также заявила, что пострадала из-за изменений конфиденциальности в операционной системе Apple.

По словам финансового директора компании Дэйва Венера, эти изменения усложнили таргетинг и измерение рекламы брендов в Facebook и Instagram.

В то же время, общий доход Meta, большая часть которого приходится на рекламные продажи, вырос за этот период до 33,67 млрд долларов, немного превзойдя рыночные прогнозы.

Компания вкладывает средства в видео, чтобы конкурировать с TikTok, принадлежащим технологическому гиганту ByteDance с Китая, она зарабатывает на этом меньше денег, чем на своих традиционных лентах в Facebook и Instagram.

Цукерберг уверен, что инвестиции в видео и виртуальную реальность окупятся. Но, отметил он, компании никогда ранее не приходилось бороться с сильным конкурентом во время предыдущих изменений в стратегии, каким уже является TikTok.

Стоит отметить, что Facebook всегда был растущей платформой. Раньше в каждом квартале его глобальные цифры изменялись в одном направлении.

Однако в последние несколько лет его рост в США и Европе остановился. Сначала это было незаметно из-за роста числа пользователей в остальном мире. Но сейчас уже стало очевидно, что Facebook не так популярен среди молодежи, как раньше.

Но есть и другие серьезные причины, по которым инвесторы беспокоятся о Meta.

Компания изменила свое название, потому что хотела сосредоточиться над созданием Метавселенной. Но Meta, по мнению экспертов, еще не близка к этой цели, на данный момент это несбыточная мечта.

Покупка TikTok могла бы улучшить дела Meta, считают эксперты, но регулирующие органы США никогда бы этого не допустили из-за антиконкурентных законов.

Кроме этого, сейчас многие в Силиконовой долине считают Facebook токсичным брендом, и это затрудняет привлечение талантов в компанию.

Ранее Фокус сообщал, что Марк Цукерберг избавлялся от акций Facebook/Meta весь 2021 год. Его доля в компании Meta, ранее известной как Facebook, сократилась до 14,6%.