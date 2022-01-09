Марк Цукерберг избавлялся от акций Facebook/Meta весь 2021 год

Доля Цукерберга в компании Meta, ранее известной как Facebook, сократилась до 14,6%. За год один из богатейших людей мира продал акций компании на $4,6 млрд.

Генеральный директор компании Meta, ранее известной как Facebook, Марк Цукерберг, состояние которого оценивается в $117 млрд, продавал акции Meta в 2021 году почти каждый рабочий день и продал их на общую сумму почти $4,6 млрд до вычета налогов, сообщает Forbes.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Единственным месяцем прошлого года, когда он не продавал акции, был декабрь. Около 89% выручки, или почти $4,1 млрд, пошли обществу с ограниченной ответственностью Chan Zuckerberg Initiative (CZI), которую Цукерберг позиционирует, как благотворительный фонд. Оставшаяся сумма — около 495 миллионов долларов, или 312 миллионов долларов после уплаты налогов, по оценке Forbes, — это продажа акций Facebook/Meta, принадлежащих трастам миллиардера.

Таким образом, Цукерберг сократил свою долю в Meta с 28% в 2012 году, когда компания стала публичной, до 14,6% сегодня.

Частота, с которой в прошлом году Цукерберг продавал акции Meta, не так уж необычна. С 2012 года Цукерберг продал акций этой компании на сумму 17,4 миллиарда долларов (до вычета налогов). Подавляющее большинство этих продаж — почти 13,2 миллиарда долларов — было совершено CZI, поскольку Цукерберг и его жена Присцилла Чан приближаются к своему обещанию 2015 года продать 99% акций Facebook при его жизни. 4,6 миллиарда долларов продаж Facebook в 2021 году — вторая по величине годовая сумма; в 2018 году он и CZI продали акций на общую сумму 5,3 миллиарда долларов. В 2020 году Цукерберг и CZI продали акций на сумму менее 600 миллионов долларов.

Интересно, что многие другие миллиардеры также воспользовались скачком цен на акции, чтобы продать активы на миллиарды долларов накануне ожидаемой в США налоговой реформы. Джефф Безос продал акции Amazon на сумму более 8,8 млрд долларов в 2021 году, включая акции на 2 млрд долларов в ноябре. Соучредитель Google Сергей Брин впервые с 2017 года продал акции Alphabet на десятки миллионов долларов в мае. И, что, пожалуй, наиболее заметно, Илон Маск начал продавать акции Tesla на миллиарды долларов в ноябре, он заявив, что в результате заплатит 11 миллиардов долларов налогов за год. Еще в апреле Forbes подсчитал 20 крупнейших миллиардеров, которые продают акций.

На миллиарды Цукерберга CZI, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния, финансирует научные исследования, образовательные инициативы и усилия по реформе уголовного правосудия. Организация заявляет, что с 2015 года она выделила 2,9 миллиарда долларов в виде грантов и инвестировала 150 миллионов долларов в коммерческие предприятия. В 2016 году CZI сделала смелую ставку: в течение десяти лет она потратит 3 миллиарда долларов на лечение всех болезней.

Стоит отметить, что поскольку Фонд организован как обществе с ограниченной ответственностью, он не обязан раскрывать информацию о своих финансовых операциях или зарплатах топ-менеджеров. Кроме того, он может инвестировать деньги в другие частные компании, созданные для зарабатывания денег, а также зарабатывать на инновациях и разработках.

На данный момент Цукерберг сделал перерыв в сделках. Он не продал ни одной акции в декабре и не возобновил продажу в январе 2022 года. В ежегодном письме CZI, опубликованном в декабре, Цукерберг и Чан заявили, что организация сосредоточится на "разработке технологий для улучшения нашего биологического понимания человеческого тела" в течение следующего десятилетия. Это включает в себя создание института передовой биомедицинской визуализации и центра в Гарвардском университете, работающего над использованием ИИ и машинного обучения в биологии и медицине.

Ранее Фокус сообщал, что Цукерберг рассказал о будущем Facebook. В ходе онлайн-конференции основатель компании заявил о планах создания метавселенной, виртуального дома Horizon Home, виртуального рабочего места Horizon Workrooms и ряде других новаторских решениях.