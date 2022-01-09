Марк Цукерберг позбавлявся акцій Facebook/Meta весь 2021 рік

Частка Цукерберга у компанії Meta, раніше відомої як Facebook, скоротилася до 14,6%. За рік одна із найбагатших людей світу продала акцій компанії на $4,6 млрд.

Генеральний директор компанії Meta, раніше відомої як Facebook, Марк Цукерберг, статки якого оцінюються в $117 млрд, продавав акції Meta в 2021 році майже кожен робочий день і продав їх на загальну суму майже $4,6 млрд до вирахування податків, повідомляє Forbes.

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Єдиним місяцем минулого року, коли він не продавав акцій, був грудень. Близько 89% виручки, або майже $4,1 млрд, пішли товариству з обмеженою відповідальністю Chan Zuckerberg Initiative (CZI), яку Цукерберг позиціонує як благодійний фонд. Сума, що залишилася — близько 495 мільйонів доларів, або 312 мільйонів доларів після сплати податків, за оцінкою Forbes, — це продаж акцій Facebook/Meta, що належать трастам мільярдера.

Таким чином Цукерберг скоротив свою частку в Meta з 28% в 2012 році, коли компанія стала публічною, до 14,6% сьогодні.

Частота, з якою минулого року Цукерберг продавав акції Meta, не така вже й незвичайна. З 2012 року Цукерберг продав акцій цієї компанії на суму 17,4 мільярда доларів (до вирахування податків). Переважна більшість цих продажів — майже 13,2 мільярда доларів — була здійснена CZI, оскільки Цукерберг та його дружина Прісцілла Чан наближаються до своєї обіцянки 2015 року продати 99% акцій Facebook за його життя. 4,6 мільярда доларів продажів Facebook у 2021 році – друга за величиною річна сума; у 2018 році він та CZI продали акцій на загальну суму 5,3 мільярда доларів. У 2020 році Цукерберг та CZI продали акцій на суму менше 600 мільйонів доларів.

Цікаво, що багато інших мільярдерів також скористалися стрибком цін на акції, щоб продати активи на мільярди доларів напередодні очікуваної в США податкової реформи. Джефф Безос продав акції Amazon на суму понад 8,8 млрд. доларів у 2021 році, включаючи акції на 2 млрд. доларів у листопаді. Співзасновник Google Сергій Брін вперше з 2017 року продав акції Alphabet на десятки мільйонів доларів у травні. І, мабуть, найбільш помітно, Ілон Маск почав продавати акції Tesla на мільярди доларів у листопаді, заявивши, що в результаті заплатить 11 мільярдів доларів податків за рік. Ще у квітні Forbes підрахував 20 найбільших мільярдерів, які продають акції.

На мільярди Цукерберга CZI, що базується в Редвуд-Сіті, Каліфорнія, фінансує наукові дослідження, освітні ініціативи та зусилля щодо реформи кримінального правосуддя. Організація заявляє, що з 2015 року вона виділила 2,9 мільярда доларів у вигляді грантів та інвестувала 150 мільйонів доларів у комерційні підприємства. 2016 року CZI зробила сміливу ставку: протягом десяти років вона витратить 3 мільярди доларів на лікування всіх хвороб.

Варто зазначити, що оскільки Фонд організований як товариство з обмеженою відповідальністю, він не зобов'язаний розкривати інформацію про свої фінансові операції або зарплати топ-менеджерів. Крім того, він може інвестувати гроші в інші приватні компанії, створені для заробляння грошей, а також заробляти на інноваціях та розробках.

Наразі Цукерберг зробив перерву в угодах. Він не продав жодної акції у грудні та не відновив продаж у січні 2022 року. У щорічному листі CZI, опублікованому в грудні, Цукерберг та Чан заявили, що організація зосередиться на "розробці технологій для покращення нашого біологічного розуміння людського тіла" протягом наступного десятиліття. Це включає створення інституту передової біомедичної візуалізації та центру в Гарвардському університеті, що працює над використанням ШІ та машинного навчання в біології та медицині.

Раніше Фокус повідомляв, що Цукерберг розповів про майбутнє Facebook. В ході онлайн-конференції засновник компанії заявив про плани створення метавсесвіту, віртуального будинку Horizon Home, віртуального робочого місця Horizon Workrooms і ряд інших новаторських рішень.