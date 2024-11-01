Марк Цукерберг відзначив Геловін з доньками та дружиною (фото)

У засновника компанії Meta підростають троє спадкоємиць. Вони захотіли стати балеринами на "найстрашніше свято" року.

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Американський мільярдер та програміст Марк Цукерберг показав, як відсвяткував Геловін-2024 у компанії родини. Знімками багатодітний батько поділився в Instagram.

Засновник компанії Meta постав у чорній перуці, чорному костюмі та з подряпаним лицем, перетворившись на найманого вбивцю Джона Віка з однойменного фільму, якого свого часу зіграв канадський актор Кіану Рівз.

"Коли твій дім, повний дівчат, вирішує стати балеринами, будь Джоном Віком", — написав програміст.

Тим часом дружина Цукерберга Прісцилла Чан зʼявилася в яскравому костюмі єдинорога з двома рогами. А троє дочок пари — восьмирічна Макс, шестирічна Огаст та однорічна Аурелія були теж у яскравих вбраннях.

Марк Цукерберг з рідними

Американська педіатриня Прісцила Чан та Марк Цукерберг, які одружилися у 2012 році, виховують трьох доньок — Аурелію (2023), Макс (2015) та Огаст (2017). Подружжя познайомилося на початку 2000-х на університетській вечірці і з того часу не розлучалося.

Нагадаємо, Марк Цукерберг готує бункер на випадок світового апокаліпсису.

Також Фокус писав про знімок Марка Цукерберга з маленькою донькою.