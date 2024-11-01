Марк Цукерберг отметил Хэллоуин с дочерьми и женой (фото)

У основателя компании Meta подрастают трое наследниц. Они захотели стать балеринами на самый "страшный праздник" года.

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Американский миллиардер и программист Марк Цукерберг показал, как отпраздновал Хэллоуин-2024 в компании семьи. Снимками многодетный отец поделился в Instagram.

Основатель компании Meta предстал в черном парике, черном костюме и с поцарапанным лицом, превратившись в наемного убийцу Джона Уика из одноименного фильма, которого в свое время сыграл канадский актер Киану Ривз.

"Когда твой дом, полный девушек, решает стать балеринами, будь Джоном Уиком", — написал программист.

Тем временем жена Цукерберга Присцилла Чан появилась в ярком костюме единорога с двумя рогами. А трое дочерей пары — восьмилетняя Макс, шестилетняя Огаст и годовалая Аурелия были тоже в ярких нарядах.

Марк Цукерберг с родными

Американская педиатр Присцилла Чан и Марк Цукерберг, которые поженились в 2012 году, воспитывают трех дочерей — Аурелию (2023), Макс (2015) и Огаст (2017). Супруги познакомились в начале 2000-х на университетской вечеринке и с тех пор не расставались.

Напомним, Марк Цукерберг готовит бункер на случай мирового апокалипсиса.

Также Фокус писал о снимке Марка Цукерберга с маленькой дочкой.