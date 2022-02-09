У Ethereum появился новый конкурент: эксперты рассказали о перспективах альткоина

Инвесторы вложили в Polygon $450 млн, среди них — крупная венчурная компания Sequoia Capital India. Теперь многое зависит от стараний разработчиков.

Благодаря крупным инвестициям, Polygon (MATIC) стала серьезным конкурентом для Ethereum и в ближайшем будущем может сместить последнюю на криптовалютном Олимпе. Об этом сообщает "РБК".

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Седьмого февраля в Polygon "влили" $450 млн — инвестиционный раунд возглавила венчурная компания Sequoia Capital India, которая ранее вкладывала деньги в таких IT-гигантов, как Apple, Cisco, Electronic Arts, Oracle, Google, PayPal, WhatsApp. Эксперты криптобиржи EXMO полагают, что инвестирование в проект столь именитым инвестором явно говорит о его перспективности, но нет стопроцентной гарантии, что криптовалюта станет новым "королем" рынка. По их словам, за последнее время Polygon стала одной из самых успешных попыток масштабирования блокчейна, при этом она обещает устранить некоторые ограничения проектов, таких как Polkadot и Cosmos, поскольку совместима с Ethereum. В 2021 году появилось большое количество проектов, которые называли "убийцами Ethereum", однако пока ни одному альткоину не удалось даже приблизиться к показателям второй криптовалюты мира, напоминает издание.

Финансовые аналитики криптовалютной биржи Currency подчеркнули, что инвестиционные фонды не вкладываются в подобные проекты ради "хайпа" или быстрого получения прибыли. По мнению экспертов, Sequoia Capital рассчитывает, что в будущем Polygon станет одним из ведущих игроков в мире криптовалют. Теоретически у альткоина есть все необходимое для конкурирования с Ethereum — высокая скорость, масштабируемость и низкая стоимость транзакций. Поэтому Polygon может побороться за первенство на рынке.

Как предполагают аналитики сервиса Bestchange, инвестиции со стороны Sequoia Capital добавили Polygon престижа и привлекли к ней внимание, хотя эффект продлится недолго. Вероятно, новость заставит вложиться некоторых частных инвесторов, однако в долгосрочной перспективе успех токена зависит только от технологических разработок команды.

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