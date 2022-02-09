В Ethereum з'явився новий конкурент: експерти розповіли про перспективи альткоїну

Інвестори вклали в Polygon $450 млн, серед них велика венчурна компанія Sequoia Capital India. Тепер багато залежить від старань розробників.

Завдяки великим інвестиціям Polygon (MATIC) стала серйозним конкурентом для Ethereum і в найближчому майбутньому може змістити останню на криптовалютному Олімпі. Про це повідомляє "РБК".

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7 лютого в Polygon "влили" $450 млн — інвестиційний раунд очолила венчурна компанія Sequoia Capital India, яка раніше вкладала гроші в таких IT-гігантів, як Apple, Cisco, Electronic Arts, Oracle, Google, PayPal, WhatsApp. Експерти криптобіржі EXMO вважають, що інвестування в проєкт настільки іменитим інвестором явно говорить про його перспективність, але немає стовідсоткової гарантії, що криптовалюта стане новим "королем" ринку. За їхніми словами, останнім часом Polygon стала однією з найуспішніших спроб масштабування блокчейну, при цьому вона обіцяє усунути деякі обмеження таких проєктів, як Polkadot і Cosmos, оскільки сумісна з Ethereum. У 2021 році з'явилася велика кількість проєктів, які називали "вбивцями Ethereum", проте поки що жодному альткоїну не вдалося навіть наблизитися до показників другої криптовалюти світу, нагадує видання.

Фінансові аналітики криптовалютної біржі Currency наголосили, що інвестиційні фонди не вкладаються в подібні проєкти заради "хайпу" або швидкого отримання прибутку. На думку експертів, Sequoia Capital розраховує, що у майбутньому Polygon стане одним із провідних гравців у світі криптовалют. Теоретично альткоїн має все необхідне для конкурування з Ethereum — висока швидкість, масштабованість і низька вартість транзакцій. Тому Polygon може боротися за першість на ринку.

Як припускають аналітики сервісу Bestchange, інвестиції з боку Sequoia Capital додали Polygon престижу та привернули до неї увагу, хоча ефект триватиме недовго. Ймовірно, новина змусить вкластися деяких приватних інвесторів, однак у довгостроковій перспективі успіх токена залежить лише від технологічних розробок команди.

Раніше трейдер і криптоаналітик Міхаель ван де Поппе спрогнозував зростання альткоїну AVAX у 2022 році. Як вважає експерт, "молода" криптовалюта на базі блокчейну Avalanche має перспективу оминути Ethereum.

Нещодавно писали, як хакери вкрали криптовалюти Ethereum на $325 млн з платформи Wormhole. Розробники випадково розкрили зловмисникам уразливість, яку не встигли виправити у системі.