Удобство, цена и функционал: почему "умные" телевизоры лучше мониторов (видео)

Телевизоры стремительно развиваются как самостоятельные и универсальные устройства, тогда как мониторы ушли на второй план.

Современные телевизоры хорошо совместимы с компьютерами и ноутбуками, а потому их можно использовать вместо мониторов на постоянной основе. Аналитики портала iXBT.com назвали пять главных преимуществ, которые смещают чашу весов в пользу SmartTV.

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Многие производители заботятся о том, чтобы телевизоры обладали всеми функциями, необходимыми для ПК. Сейчас на рынке широкий выбор моделей с низкой задержкой ввода, технологиями синхронизации кадров FreeSync и G-Sync. Так уж повелось, что в телевизорах отсутствует разъем DisplayPort, однако практически все современные видеокарты поддерживают разъем HDMI. Разработчики мониторов стараются не отставать, например, в Ирландии большинство пользователей предпочитают телевизорам мониторы с диагоналями от 40 дюймов, но это скорее исключение из правил.

Преимущества ТВ-панелей: наличие Dolby Vision

Телевизор является очевидным выбором для всех, кто любит смотреть видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR). На данный момент небольшое число мониторов поддерживают технологию Dolby Vision — такие изготавливает только Asus в рамках профессиональной серии ProArt. Cамая дешевая модель обойдется в 127 тыс. грн, телевизор же можно найти до 20 тыс. грн.

Сейчас идет борьба между двумя популярными форматами HDR: HDR10/10+ и Dolby Vision, однако второй не теряет популярности. В онлайн кинотеатрах доступны сотни фильмов в Dolby Vision, а также более 80 игр для консолей Xbox Series X|S.

Функция HDMI eARC

Если Dolby Vision поддерживается хотя бы некоторыми мониторами, то в случае с HDMI ARC/eARC телевизоры сохраняют полную монополию. Это довольно удобная функция для последовательного подключения дисплея и акустики с пробросом многоканального звука 5.1 или даже Dolby Atmos. Таким образом можно избавиться от "лишних" проводов и сэкономить немного места.

Время отклика

Принято считать, что мониторы превосходят телевизоры по времени отклика — реакции на команды, однако это не всегда так. Плазменные панели могли похвастаться почти нулевым временем отклика, однако им на смену пришли более дешевые LCD-экраны, которые долгое время уступали мониторам. Ситуацию в корне изменило массовое распространение "игровых режимов" с отключением всевозможной пост-обработки.

На сегодняшний день телевизоры с OLED-матрицами превосходят по времени отклика даже топовые игровые мониторы. На рынке представлено очень мало мониторов с матрицами OLED (например, Aorus FO48U), но они не выделяются своими параметрами (кроме наличия DisplayPort), хотя стоят очень дорого.

Дистанционное управление

Как и в случае с Dolby Vision, лишь немногие мониторы поддерживают дистанционное управление, а вот подавляющее большинство приходится настраивать при помощи джойстика или кнопок на корпусе. Телевизоры же традиционно поставляются в комплекте с пультами, вдобавок, многие модели принимают команды со смартфонов.

Существует вероятность потери или поломки пульта, однако замену не так уж трудно найти в Интернете. В крайнем случае, почти все модели ТВ также имеют кнопки управления на корпусе.

Количество разъемов

Отсутствие DisplayPort телевизоры с лихвой компенсируют большим количеством других портов. Даже самые дешевые SmartTV оснащают двумя-тремя разъемами входа HDMI, а также парочкой разъемов USB. Благодаря этому устройство становится более универсальным, ведь пользователь может одновременно подключать несколько источников изображения, таких как ПК, ноутбук или игровая консоль, а затем быстро переключаться между ними при необходимости. На телевизорах также встречаются аудиовыходы S/PDIF, RCA и AUX, что тоже большая редкость для мониторов.

Ранее LG представила самый большой в мире телевизор OLED, диагональ которого составляет 97 дюймов. Модель вошла в линейку EVO G2 2022 года и получила максимальное разрешение 4К.