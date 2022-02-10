Зручність, ціна та функціонал: чому "розумні" телевізори кращі за монітори (відео)

ТБ стрімко розвиваються як самостійні й універсальні пристрої, тоді як монітори пішли на другий план.

Сучасні телевізори добре сумісні з комп'ютерами та ноутбуками, тому їх можна використовувати замість моніторів на постійній основі. Аналітики порталу iXBT.com назвали п'ять головних переваг, які зміщують шальки терезів на користь SmartTV.

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Багато виробників дбають про те, щоб телевізори мали всі функції, необхідні для ПК. Зараз на ринку широкий вибір моделей із низькою затримкою введення, технологіями синхронізації кадрів FreeSync і G-Sync. Так уже повелося, що в телевізорах відсутній роз'єм DisplayPort, проте практично всі сучасні відеокарти підтримують роз'єм HDMI. Розробники моніторів намагаються не відставати, наприклад, в Ірландії більшість користувачів віддають перевагу не телевізорам, а моніторам із діагоналями від 40 дюймів, але це швидше виняток із правил.

Переваги ТВ-панелей: наявність Dolby Vision

ТБ є очевидним вибором для всіх, хто любить дивитися відео з розширеним динамічним діапазоном (HDR). Наразі невелика кількість моніторів підтримують технологію Dolby Vision – такі виготовляє лише Asus у межах професійної серії ProArt. Найдешевша модель коштуватиме 127 тис. грн, телевізор же можна знайти до 20 тис. грн.

Наразі триває боротьба між двома популярними форматами HDR: HDR10/10+ і Dolby Vision, проте другий не втрачає популярності. В онлайн кінотеатрах доступні сотні фільмів у Dolby Vision, а також понад 80 ігор для консолей Xbox Series X|S.

Функція HDMI eARC

Якщо Dolby Vision підтримується хоча б деякими моніторами, то у випадку HDMI ARC/eARC телевізори зберігають повну монополію. Це досить зручна функція для послідовного підключення дисплея й акустики з прокидом багатоканального звуку 5.1 або навіть Dolby Atmos. Таким чином можна позбутися "зайвих" дротів і заощадити небагато місця.

Час відповіді

Вважають, що монітори перевершують телевізори за часом відгуку — реакції на команди, проте це не завжди так. Плазмові панелі могли похвалитися майже нульовим часом відгуку, проте їм на зміну прийшли дешевші LCD-екрани, які тривалий час поступалися моніторам. Ситуацію докорінно змінило масове поширення "ігрових режимів" із відключенням всілякої постобробки.

На сьогодні телевізори з OLED-матрицями перевершують за часом відгуку навіть топові ігрові монітори. На ринку представлено дуже мало моніторів із матрицями OLED (наприклад, Aorus FO48U), але вони не виділяються своїми параметрами (крім наявності DisplayPort), хоча коштують дуже дорого.

Дистанційне управління

Як і у випадку з Dolby Vision, лише небагато моніторів підтримують дистанційне керування, а ось переважну більшість доводиться налаштовувати за допомогою джойстика або кнопок на корпусі. Телевізори традиційно постачаються в комплекті з пультами, до того ж, багато моделей приймають команди зі смартфонів.

Існує ймовірність втрати або поломки пульта, проте заміну не так вже й важко знайти в інтернеті. У крайньому випадку, майже всі моделі ТБ також мають кнопки управління на корпусі.

Кількість роз'ємів

Відсутність DisplayPort у телевізорів із надлишком компенсує велика кількість інших портів. Навіть найдешевші SmartTV оснащують двома-трьома роз'ємами входу HDMI, а також парочкою роз'ємів USB. Завдяки цьому пристрій стає універсальнішим, адже користувач може одночасно підключати кілька джерел зображення, таких як ПК, ноутбук або ігрова консоль, а потім швидко перемикатися між ними за потреби. На телевізорах також зустрічаються аудіовиходи S/PDIF, RCA і AUX, що теж велика рідкість для моніторів.

Раніше LG представила найбільший у світі телевізор OLED, діагональ якого становить 97 дюймів. Модель увійшла до лінійки EVO G2 2022 року й отримала максимальну роздільну здатність 4К.