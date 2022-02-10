Опросы в приложении "Дія" прошли уже более 200 тысяч украинцев

Услугу запустили для того, чтобы развивать электронную демократию в стране. Уже сейчас доступны 2 опроса.

Спустя 2 дня после запуска услуги в "Дії" 200 тысяч украинцев приняли участие в социальных опросах. Таких в приложении на сегодня несколько, сообщается на официальном Telegram-канале приложения.

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Согласно концепции, опросы в приложении должны стать инструментом электронной демократии. Благодаря услуге украинцы могут общаться с государством и выражать мнение. Кроме того, разработчики обещают, что опросы могут помочь в создании большего количества удобных онлайн-сервисов.

Сейчас в "Дії" доступно 2 опроса: "Какая новая цифровая услуга самая полезная" и "Как назвать новый президентский проект".

[ + – ] Более 200 тысяч украинцев прошли опросы в "Дії"

Пройти опрос очень просто. Необходимо сделать 3 шага:

Открыть приложение "Дія"; Выбрать "услуги" и далее "опросы"; Определиться с интересующим опросом и проголосовать.

Кабмин утвердил порядок проведения соцопросов через приложение "Дія". Участвовать в них смогу пользователи, старше 14 лет. Одновременно будут проводиться несколько опросов, и украинцы смогут видеть результаты, если инициатор даст согласие на обнародование.

Напомним, ранее Фокус писал, что хакер слил в сеть данные миллионов украинцев, которые, по его словам, получил из сервиса "Дія". В его распоряжении ФИО, номера телефонов, ИНН и паспортные данные.