Опитування в додатку "Дія" пройшли вже понад 200 тисяч українців

Послугу запустили для того, щоби розвивати електронну демократію в країні. Вже зараз доступні 2 опитування.

Через 2 дні після запуску послуги в "Дії" 200 тисяч українців взяли участь у соціальних опитуваннях. Таких у додатку на сьогодні є кілька, повідомляється на офіційному Telegram-каналі програми.

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Відповідно до концепції, опитування в додатку мають стати інструментом електронної демократії. Завдяки послузі українці можуть спілкуватися з державою та висловлювати думку. Крім того, розробники обіцяють, що опитування можуть допомогти в створенні більшої кількості зручних онлайн-сервісів.

Зараз у "Дії" доступно 2 опитування: "Яка нова цифрова послуга найкорисніша" та "Як назвати новий президентський проєкт".

[ + – ] Понад 200 тисяч українців пройшли опитування в "Дії"

Пройти опитування дуже просто. Необхідно зробити 3 кроки:

Відкрити додаток "Дія"; Вибрати "послуги", а далі "опитування"; Визначитись із цікавим опитуванням і проголосувати.

Кабмін затвердив порядок проведення соцопитувань через програму "Дія". Брати участь у них можуть користувачі, старші 14 років. Одночасно проводитимуться кілька опитувань, і українці матимуть змогу бачити результати, якщо ініціатор дасть згоду на оприлюднення.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що хакер злив у мережу дані мільйонів українців, які, за його словами, отримав із сервісу "Дія". У його розпорядженні ПІБ, номери телефонів, ІПН і паспортні дані.