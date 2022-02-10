Опитування в додатку "Дія" пройшли вже понад 200 тисяч українців
Послугу запустили для того, щоби розвивати електронну демократію в країні. Вже зараз доступні 2 опитування.
Через 2 дні після запуску послуги в "Дії" 200 тисяч українців взяли участь у соціальних опитуваннях. Таких у додатку на сьогодні є кілька, повідомляється на офіційному Telegram-каналі програми.
Відповідно до концепції, опитування в додатку мають стати інструментом електронної демократії. Завдяки послузі українці можуть спілкуватися з державою та висловлювати думку. Крім того, розробники обіцяють, що опитування можуть допомогти в створенні більшої кількості зручних онлайн-сервісів.
Зараз у "Дії" доступно 2 опитування: "Яка нова цифрова послуга найкорисніша" та "Як назвати новий президентський проєкт".
Пройти опитування дуже просто. Необхідно зробити 3 кроки:
- Відкрити додаток "Дія";
- Вибрати "послуги", а далі "опитування";
- Визначитись із цікавим опитуванням і проголосувати.
Кабмін затвердив порядок проведення соцопитувань через програму "Дія". Брати участь у них можуть користувачі, старші 14 років. Одночасно проводитимуться кілька опитувань, і українці матимуть змогу бачити результати, якщо ініціатор дасть згоду на оприлюднення.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що хакер злив у мережу дані мільйонів українців, які, за його словами, отримав із сервісу "Дія". У його розпорядженні ПІБ, номери телефонів, ІПН і паспортні дані.