"Влетел головой в телевизор": люди все чаще портят имущество во время VR-гейминга

Случаи порчи имущества из-за игр виртуальной реальности выросли на 31% в прошлом году. В среднем, сумма понесенного ущерба составляет $878, сообщила компания Aviva.

Согласно данным крупнейшей страховой компании Великобритании Aviva, в последнее время британцы все чаще обращаются к своим страховщикам ввиду порчи имущества из-за не аккуратных действий во время VR-игр. Об этом сообщает издание news.sky.com.

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"В течение прошлого года таких обращений зафиксировано на 31% больше, чем в 2020-ом, а за последние 5 лет показатель вырос на 68%. В среднем, ущерб оценивается в 650 фунтов стерлингов ($878), причем телевизоры являются наиболее часто повреждаемыми предметами", — пишет СМИ.

На форуме Reddit "VR to ER" есть видео, демонстрирующие как раз такие случаи, когда во время игр в виртуальной реальности люди случайно ударяют своих родственников, врезаются в стены или бросают контроллеры через комнату.

В компании Aviva заявили, что в 2022 году уже получила несколько исков в результате того, что люди падали или ударялись о экраны телевизоров, будучи в VR-гарнитурах. В ближайшие месяцы будут еще обращения, говорят в компании, поскольку устройства виртуальной реальности оказались популярным рождественским подарком.

"Один клиент бросил контроллер в телевизор, испугавшись зомби, который выпрыгнул из-за угла во время игры. Ребенок других клиентов разбил две дизайнерские фигурки во время активного гейминга. Несколько клиентов также сообщили о падении в VR-гарнитурах, при этом некоторые из них при падении повредили не только собственные головы, но и телевизоры, вследствие чего у устройств треснули экраны", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что хакер нашел "дыру" в сервисе Optimism, благодаря чему можно было клонировать "эфир" до бесконечности. К счастью, этой уязвимостью никто не воспользовался.