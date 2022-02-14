"Влетів головою в телевізор": люди все частіше псують майно під час VR-геймінгу

Випадки псування майна через ігри віртуальної реальності зросли на 31% минулого року. У середньому, сума завданих збитків становить $878, повідомила компанія Aviva.

Згідно з даними найбільшої страхової компанії Великобританії Aviva, останнім часом британці все частіше звертаються до своїх страховиків через псування майна через неакуратні дії під час VR-ігор. Про це повідомляє видання news.sky.com.

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"Протягом минулого року таких звернень зафіксовано на 31% більше, ніж у 2020-му, а за останні 5 років показник зріс на 68%. У середньому, збитки оцінюються в 650 фунтів стерлінгів ($878), причому телевізори пошкоджують найчастіше", — пише ЗМІ.

На форумі Reddit VR to ER є відео, що демонструють такі випадки, коли під час ігор у віртуальній реальності люди випадково вдаряють своїх родичів, врізаються в стіни або кидають контролери через кімнату.

У компанії Aviva заявили, що у 2022 році вже отримала кілька позовів у результаті того, що люди падали або ударялися об екрани телевізорів, будучи у VR-гарнітурі. Найближчими місяцями будуть ще звернення, кажуть у компанії, оскільки пристрої віртуальної реальності виявилися популярним різдвяним подарунком.

"Один клієнт кинув контролер у телевізор, злякавшись зомбі, який вистрибнув з-за рогу під час гри. Дитина інших клієнтів розбила дві дизайнерські фігурки під час активного геймінгу. Декілька клієнтів також повідомили про падіння у VR-гарнітурах, при цьому деякі з них при падінні пошкодили не лише власні голови, а й телевізори, внаслідок чого в пристроїв тріснули екрани", — йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що хакер знайшов "дірку" в сервісі Optimism, завдяки якій можна було клонувати "ефір" до нескінченності. На щастя, цією вразливістю ніхто не скористався.