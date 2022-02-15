Экран в 300 дюймов прямо на стене: LG представила новые домашние проекторы 4K CineBeam

Компания обещает превосходное изображение как в доме, так и на улице, но только в темное время суток.

Компания LG представила два новых проектора линейки 4K CineBeam, которые превращают стену в домашний кинотеатр с экраном диагональю до 300 дюймов. Разработчики раскрыли технические характеристики новинки на официальном сайте.

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Ультракороткофокусный проектор LG HU715Q (UST) получил компактный корпус с непримечательным дизайном, который выводит изображение с диагональю до 120 дюймов, располагаясь в 21,7 сантиметра от стены. При этом модель LG HU710P обладает техннологией автоматической настройки яркости и безколесной гибридной лазерно-светодиодной системой для создания глубокого черного цвета и выводит изображение размером от 40 до 300 дюймов. Пиковая яркость первой составляет 2500 ANSI люмен, а второй — 2000 ANSI люмен. Кроме того, LG HU715Q имеет четыре низкочастотных динамика и 2,2-канальный стереоканал, а также тканевый чехол премиум-класса от датской компании Kvadrat.

[ + – ] Проекторы LG CineBeam HU715Q и HU710P Фото: LG

Оба устройства обеспечивают разрешение 3840 x 2160 (4К) коэффициент контрастности 2 000 000:1 и высокое качество изображения за счет большего количества деталей в темных и ярких сценах. Выравнивание по вертикали и горизонтали осуществляется благодаря коррекции трапецеидальных искажений с 4-х, 9-ти и 15-точечным искажением, которое позволяет удобно настраивать проекцию без искажений. Проекторы рассчитаны на 20 тысяч часов использования, что в четыре раза превышает срок службы обычных ламп.

[ + – ] Проектор LG 4К CineBeam Фото: LG

LG также воплотила в новых проекторах следующие технологии:

Оптимизатор яркости, которые реагирует на окружающее освещение;

Dynamic Tone Mapping анализирует и точно настраивает каждый кадр с технологией HDR для более реалистичных, и ярких изображений;

Режим Filmmaker (создатель фильмов) фильмы отображаются так, как их задумали режиссеры с воспроизведением внешнего вида и атмосферы театра;

Интеллектуальная платформа LG webOS предполагает удобное управление и доступ к популярным стриминговым сервисам, включая Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube и Apple TV2.

[ + – ] Проектор LG 4К CineBeam Фото: LG

"Все больше и больше потребителей ценят возможность смотреть свой любимый контент в масштабе кинотеатра, поэтому сегмент домашних проекторов находится на таком сильном подъеме", — прокомментировал старший вице-президент LG Сео Ен Чжэ.

Производитель обещает простую установку проекторов не только в доме, но и на улице. Впрочем, насладиться домашним кинотеатром на открытом пространстве можно только после захода солнца, иначе экран будет плохо виден. Новые модели появятся на рынке уже в первом квартале 2022 года, сначала в Северной Америке, Европе и Азии, а затем на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Ранее стартап из США представил проектор, демонстрирующий 4К видео при дневном свете. Модель MaxAngel M1 выводит изображение с диагональю 100 дюймов на расстоянии всего 16 см, при этом максимальный размер достигает 150 дюймов.