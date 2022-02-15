Екран 300 дюймів прямо на стіні: LG представила нові домашні проектори 4K CineBeam

Компанія обіцяє чудове зображення як у будинку, так і на вулиці, але лише в темний час доби.

Компанія LG представила два нові проектори лінійки 4K CineBeam, які перетворюють стіну на домашній кінотеатр із екраном діагоналлю до 300 дюймів. Розробники розкрили технічні характеристики новинки на офіційному сайті.

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Ультракороткофокусний проектор LG HU715Q (UST) отримав компактний корпус із непримітним дизайном, що виводить зображення з діагоналлю до 120 дюймів, розташовуючись за 21,7 сантиметра від стіни. При цьому модель LG HU710P має технологію автоматичного налаштування яскравості та безколісної гібридної лазерно-світлодіодної системи для створення глибокого чорного кольору та виводить зображення розміром від 40 до 300 дюймів. Пікова яскравість першої становить 2500 ANSI люменів, а другий — 2000 ANSI люменів. Крім того, LG HU715Q має чотири низькочастотні динаміки та 2,2-канальний стереоканал, а також тканинний чохол преміум-класу від данської компанії Kvadrat.

[ + – ] Проектори LG CineBeam HU715Q та HU710P Фото: LG

Обидва пристрої забезпечують роздільну здатність 3840 x 2160 (4К), коефіцієнт контрастності 2 000 000:1 та високу якість зображення за рахунок більшої кількості деталей у темних і яскравих сценах. Вирівнювання по вертикалі та горизонталі здійснюється завдяки корекції трапецеїдальних спотворень із 4-х, 9-ти та 15-точковим спотворенням, яке дозволяє зручно налаштовувати проекцію без спотворень. Проектори розраховані на 20 тисяч годин використання, що вчетверо перевищує термін служби звичайних ламп.

[ + – ] Проектор LG 4К CineBeam Фото: LG

LG також втілила в нових проекторах такі технології:

Оптимізатор яскравості, що реагує на навколишнє освітлення;

Dynamic Tone Mapping аналізує й точно налаштовує кожен кадр із технологією HDR для більш реалістичних і яскравих зображень;

У режимі Filmmaker (творець фільмів) фільми відображаються так, як їх задумали режисери, із відтворенням зовнішнього вигляду й атмосфери театру;

Інтелектуальна платформа LG webOS передбачає зручне керування та доступ до популярних стримінгових сервісів, включаючи Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube і Apple TV2.

[ + – ] Проектор LG 4К CineBeam Фото: LG

"Дедалі більше споживачів цінують можливість дивитися свій улюблений контент у масштабі кінотеатру, тому сегмент домашніх проекторів перебуває на такому сильному підйомі", — прокоментував старший віцепрезидент LG Сео Ен Чже.

Виробник обіцяє просте встановлення проекторів не лише в будинку, а й на вулиці. Втім, насолодитися домашнім кінотеатром на відкритому просторі можна тільки після заходу сонця, інакше екран буде погано видно. Нові моделі з'являться на ринку вже в першому кварталі 2022 року, спочатку в Північній Америці, Європі й Азії, а потім на Близькому Сході та в Латинській Америці.

Раніше стартап із США представив проектор, що демонструє 4К відео при денному світлі. Модель MaxAngel M1 виводить зображення з діагоналлю 100 дюймів на відстані лише 16 см, при цьому максимальний розмір досягає 150 дюймів.