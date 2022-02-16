Приложение госуслуг "Дія" хотят вывести на IPO через два года, — замминистра Выскуб

В Минцифры ставят фантастические цели и мечтают поднять большие деньги, сделав госсервис если не прибыльным, то самоокупаемым. По словам замминистра, "Дія" начнут монетизировать уже в 2021 году.

Министерство цифровой трансформации планирует вывести государственный сервис "Дія" на процесс первичного размещения акций (Initial Public Offering или IPO). Об этом заместитель министра Алексей Выскуб рассказал в интервью изданию dev.ua.

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По его словам, министерство планирует преобразовать "Дію" из государственного предприятия в "что-то типа частного акционерного общества", хотя цель выглядит несколько "фантастической". Министр Михаил Федоров требует, чтобы выход на IPO в ближайшие несколько лет — это означает, что широкий круг инвесторов сможет торговать акциями ГП "Дія" на фондовом рынке.

"Вы знаете, что у нас вице-премьер очень амбициозный. У него такая цель есть, и он сроки нам поставит очень сжатые. Понятно, что будет очень много аудитов и внутренних модернизаций. Мечтаем, что через два года это сбудется", — заявил Алексей Выскуб. — "Первый аудит в этом году начнем точно. Мы уверены, что большая часть акций (50%+1 акция) должна принадлежать государству. Но хотим создать международный борд, чтобы обрести независимость и устойчивость.

Замминистра подчеркнул, что "Дія" является крупной экосистемой. В частности, инструмент "Дія.Підпис" предлагает большие возможности для украинских банков и экономит много времени, поэтому на основе этой технологии можно "строить модель монетизации". Как добавил Выскуб, Минцифры получает много предложений от участников рынка, которые видят выгоды от интеграции с "Дієй" и готовы платить немалые деньги за транзакции.

"Это будет гривна, десять копеек или подобная сумма, но по объемам мы можем поднять очень большие деньги. Сейчас формируем видение. Но то, что бизнес-монетизация заработает до конца года, мы в этом уверены", — отметил чиновник в интервью. — "Если "Дія" выйдет за счет бизнеса на самоокупаемость, это уже будет большая победа".

Ранее Алексей Выскуб ответил экспертам на критику "Дія". Замминистра усомнился в компетентности специалистов по кибербезопасности и объяснил, почему сервис государственных услуг можно считать надежным и безопасным продуктом.

15 февраля портал "Дія" атаковали хакеры из России и Китая, об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.