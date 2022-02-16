Додаток держпослуг "Дія" хочуть вивести на IPO через два роки, — замміністра Вискуб.

У Мінцифри ставлять фантастичні цілі та мріють підняти великі гроші, зробивши держсервіс якщо не прибутковим, то самоокупним. За словами заступника міністра, "Дія" почнуть монетизувати вже у 2021 році.

Міністерство цифрової трансформації планує вивести державний сервіс "Дія" на процес первинного розміщення акцій (Initial Public Offering або IPO). Про це заступник міністра Олексій Вискуб розповів в інтерв'ю виданню dev.ua.

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За його словами, міністерство планує перетворити "Дія" з державного підприємства на "щось типу приватного акціонерного товариства", хоча ціль виглядає дещо "фантастичною". Міністр Михайло Федоров вимагає, щоб вихід на IPO протягом найближчих кількох років — це означає, що широке коло інвесторів зможе торгувати акціями ДП "Дія" на фондовому ринку.

"Ви знаєте, що в нас віцепрем'єр дуже амбітний. У нього така мета є, і він терміни нам поставить дуже короткі. Зрозуміло, що буде дуже багато аудитів та внутрішніх модернізацій. Мріємо, що за два роки це збудеться", — заявив Олексій Вискуб. — "Перший аудит цього року почнемо точно. Ми впевнені, що більша частина акцій (50%+1 акція) має належати державі. Але хочемо створити міжнародний борд, щоб набути незалежності та стійкості.

Заступник міністра наголосив, що "Дія" є великою екосистемою. Зокрема інструмент "Дія.Підпис" пропонує великі можливості для українських банків та економить багато часу, тому на основі цієї технології можна "будувати модель монетизації". Як додав Вискуб, Мінцифри отримує багато пропозицій від учасників ринку, які бачать вигоди від інтеграції з "Дією" та готові платити чималі гроші за транзакції.

"Це буде гривня, десять копійок або схожа сума, але за обсягами ми можемо підняти дуже великі гроші. Наразі формуємо бачення. Але те, що бізнес-монетизація запрацює до кінця року, ми в цьому впевнені", — зазначив чиновник в інтерв'ю. — "Якщо "Дія" вийде завдяки бізнесу на самоокупність, це вже буде велика перемога".

Раніше Олексій Вискуб відповів експертам на критику "Дія". Заступник міністра засумнівався в компетентності фахівців із кібербезпеки та пояснив, чому сервіс державних послуг можна вважати надійним та безпечним продуктом.

15 лютого портал "Дія" атакували хакери з Росії та Китаю, про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.