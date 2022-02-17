Верховная Рада приняла Закон об облачных услугах для госорганов: что и когда изменится
Кабинету министров предстоит составить список и разработать требования для всех видов поставщиков.
17 января Верховная Рада приняла "Закон об облачных услугах", которые теперь смогут использовать государственные органы. Решение опубликовано на официальном сайте парламента.
Закон №2655 предусматривает условия для обработки и защиты персональных данных, а также особенности и правила, по которым госорганы, предприятия и местные власти могут пользоваться облачными услугами. Документ во втором чтении и в целом поддержали 297 народных депутатов.
Согласно проекту, облачными считаются услуги, в рамках которых предоставляются облачные ресурсы с помощью технологии облачных вычислений. К таким относятся:
- инфраструктура как услуга (IaaS);
- платформа как услуга (PaaS);
- программное обеспечение как услуга (SaaS);
- безопасность как услуга (SECaaS).
Разделяют также:
- частное облако – облачную инфраструктуру, предназначенную для одного пользователя облачных услуг и им же контролируемую.
- коллективное облако — облачную инфраструктуру, разделенну между группой взаимосвязанных пользователей с общими потребностями под контролем одного или нескольких представителей этой группы.
- публичное облако – облачную инфраструктуру, потенциально доступную для широкого круга пользователей и контролируемая поставщиком услуг.
- гибридное облако — облачную инфраструктуру, которая объединяет две или более разных облачных инфраструктур (частные, коллективные или публичные), являющихся самостоятельными объектами с возможностью переносить данные или компьютерные программы между ними.
К сопутствующим услугам относятся:
- техническое администрирование информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем;
- техническая поддержка пользователей облачных услуг;
- размещение оборудования в центрах обработки данных, в том числе передача в пользование помещений для размещения оборудования;
- предоставление в удаленное использование технических средств, размещенных в ЦОД, без внедрения технологий облачных вычислений;
- киберзащита.
Новый закон также определил поставщиков облачных услуг, список которых будет вести Кабинету Министров. Чтобы попасть в перечень, предприятиям необходимо соответствовать требованиям, установленным Кабмином для каждого вида облачных и сопутствующих услуг. Национальный банк обязан определять порядок использования облачных вычислений и предоставления соответствующих услуг банками и другими финансовыми организациями.
После вступления закона в силу Кабмина за шесть месяцев должен:
- привести в соответствие свои постановления, указы и другие нормативно-правовые акты;
- определить структуру, порядок формирования и использования электронных каталогов облачных и сопутствующих услуг;
- определить требования к поставщикам облачных и сопутствующих услуг;
- установить порядок предоставления облачных услуг для государственных ресурсов;
- определить порядок подготовки предложений по использованию облачных услуг государственными органами;
- обеспечить приведение в соответствие нормативно-правовых актов министерствами и другими центральными органами власти.
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