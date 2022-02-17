Верховная Рада приняла Закон об облачных услугах для госорганов: что и когда изменится

Кабинету министров предстоит составить список и разработать требования для всех видов поставщиков.

17 января Верховная Рада приняла "Закон об облачных услугах", которые теперь смогут использовать государственные органы. Решение опубликовано на официальном сайте парламента.

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Закон №2655 предусматривает условия для обработки и защиты персональных данных, а также особенности и правила, по которым госорганы, предприятия и местные власти могут пользоваться облачными услугами. Документ во втором чтении и в целом поддержали 297 народных депутатов.

Согласно проекту, облачными считаются услуги, в рамках которых предоставляются облачные ресурсы с помощью технологии облачных вычислений. К таким относятся:

инфраструктура как услуга (IaaS);

платформа как услуга (PaaS);

программное обеспечение как услуга (SaaS);

безопасность как услуга (SECaaS).

Разделяют также:

частное облако – облачную инфраструктуру, предназначенную для одного пользователя облачных услуг и им же контролируемую.

коллективное облако — облачную инфраструктуру, разделенну между группой взаимосвязанных пользователей с общими потребностями под контролем одного или нескольких представителей этой группы.

публичное облако – облачную инфраструктуру, потенциально доступную для широкого круга пользователей и контролируемая поставщиком услуг.

гибридное облако — облачную инфраструктуру, которая объединяет две или более разных облачных инфраструктур (частные, коллективные или публичные), являющихся самостоятельными объектами с возможностью переносить данные или компьютерные программы между ними.

К сопутствующим услугам относятся:

техническое администрирование информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных систем;

техническая поддержка пользователей облачных услуг;

размещение оборудования в центрах обработки данных, в том числе передача в пользование помещений для размещения оборудования;

предоставление в удаленное использование технических средств, размещенных в ЦОД, без внедрения технологий облачных вычислений;

киберзащита.

Новый закон также определил поставщиков облачных услуг, список которых будет вести Кабинету Министров. Чтобы попасть в перечень, предприятиям необходимо соответствовать требованиям, установленным Кабмином для каждого вида облачных и сопутствующих услуг. Национальный банк обязан определять порядок использования облачных вычислений и предоставления соответствующих услуг банками и другими финансовыми организациями.

После вступления закона в силу Кабмина за шесть месяцев должен:

привести в соответствие свои постановления, указы и другие нормативно-правовые акты;

определить структуру, порядок формирования и использования электронных каталогов облачных и сопутствующих услуг;

определить требования к поставщикам облачных и сопутствующих услуг;

установить порядок предоставления облачных услуг для государственных ресурсов;

определить порядок подготовки предложений по использованию облачных услуг государственными органами;

обеспечить приведение в соответствие нормативно-правовых актов министерствами и другими центральными органами власти.

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