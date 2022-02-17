Верховна Рада ухвалила Закон про хмарні послуги для держорганів: що та коли зміниться
Кабінет міністрів має скласти список і розробити вимоги для всіх видів постачальників.
17 січня Верховна Рада ухвалила "Закон про хмарні послуги", які тепер зможуть використати державні органи. Рішення опубліковане на офіційному сайті парламенту.
Закон №2655 передбачає умови для обробки та захисту персональних даних, а також особливості та правила, за якими держоргани, підприємства та місцева влада можуть користуватися хмарними послугами. Документ у другому читанні та загалом підтримали 297 народних депутатів.
Згідно з проєктом, хмарними вважаються послуги, в межах яких надаються хмарні ресурси за допомогою технології хмарних обчислень. До таких відносяться :
- інфраструктура як послуга (IaaS);
- платформа як послуга (PaaS);
- програмне забезпечення як послуга (SaaS);
- безпека як послуга (SECaaS).
Виділяють також:
- приватна хмара – хмарна інфраструктура, призначена для одного користувача хмарних послуг і контрольована.
- колективна хмара — хмарна інфраструктура, розділена між групою взаємопов'язаних користувачів із загальними потребами під контролем одного або кількох представників цієї групи.
- публічна хмара – хмарна інфраструктура, потенційно доступна для широкого кола користувачів і контрольована постачальником послуг.
- гібридна хмара — хмарна інфраструктура, яка об'єднує дві або більше різних хмарних інфраструктур (приватні, колективні або публічні), які є самостійними об'єктами з можливістю переносити дані або комп'ютерні програми між ними.
До супутніх послуг відносяться:
- технічне адміністрування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;
- технічна підтримка користувачів хмарних послуг;
- розміщення обладнання в центрах обробки даних, у тому числі передача в користування приміщень для розміщення обладнання;
- надання у віддалене використання технічних засобів, розміщених у ЦОД, без впровадження технологій хмарних обчислень;
- кіберзахист.
Новий закон також визначив постачальників хмарних послуг, список яких вестиме Кабінет Міністрів. Щоб потрапити до переліку, підприємствам необхідно відповідати вимогам, встановленим Кабміном для кожного виду хмарних і супутніх послуг. Національний банк зобов'язаний визначати порядок використання хмарних обчислень і надання відповідних послуг банками й іншими фінансовими організаціями.
Після набрання законом чинності Кабмін за шість місяців повинен:
- привести у відповідність свої постанови, укази й інші нормативно-правові акти;
- визначити структуру, порядок формування та використання електронних каталогів хмарних і супутніх послуг;
- визначити вимоги до постачальників хмарних і супутніх послуг;
- встановити порядок надання послуг із хмари для державних ресурсів;
- визначити порядок підготовки пропозицій щодо використання хмарних послуг державними органами;
- забезпечити приведення у відповідність нормативно-правових актів міністерствами й іншими центральними органами влади.
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