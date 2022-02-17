Верховна Рада ухвалила Закон про хмарні послуги для держорганів: що та коли зміниться

Кабінет міністрів має скласти список і розробити вимоги для всіх видів постачальників.

17 січня Верховна Рада ухвалила "Закон про хмарні послуги", які тепер зможуть використати державні органи. Рішення опубліковане на офіційному сайті парламенту.

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Закон №2655 передбачає умови для обробки та захисту персональних даних, а також особливості та правила, за якими держоргани, підприємства та місцева влада можуть користуватися хмарними послугами. Документ у другому читанні та загалом підтримали 297 народних депутатів.

Згідно з проєктом, хмарними вважаються послуги, в межах яких надаються хмарні ресурси за допомогою технології хмарних обчислень. До таких відносяться :

інфраструктура як послуга (IaaS);

платформа як послуга (PaaS);

програмне забезпечення як послуга (SaaS);

безпека як послуга (SECaaS).

Виділяють також:

приватна хмара – хмарна інфраструктура, призначена для одного користувача хмарних послуг і контрольована.

колективна хмара — хмарна інфраструктура, розділена між групою взаємопов'язаних користувачів із загальними потребами під контролем одного або кількох представників цієї групи.

публічна хмара – хмарна інфраструктура, потенційно доступна для широкого кола користувачів і контрольована постачальником послуг.

гібридна хмара — хмарна інфраструктура, яка об'єднує дві або більше різних хмарних інфраструктур (приватні, колективні або публічні), які є самостійними об'єктами з можливістю переносити дані або комп'ютерні програми між ними.

До супутніх послуг відносяться:

технічне адміністрування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

технічна підтримка користувачів хмарних послуг;

розміщення обладнання в центрах обробки даних, у тому числі передача в користування приміщень для розміщення обладнання;

надання у віддалене використання технічних засобів, розміщених у ЦОД, без впровадження технологій хмарних обчислень;

кіберзахист.

Новий закон також визначив постачальників хмарних послуг, список яких вестиме Кабінет Міністрів. Щоб потрапити до переліку, підприємствам необхідно відповідати вимогам, встановленим Кабміном для кожного виду хмарних і супутніх послуг. Національний банк зобов'язаний визначати порядок використання хмарних обчислень і надання відповідних послуг банками й іншими фінансовими організаціями.

Після набрання законом чинності Кабмін за шість місяців повинен:

привести у відповідність свої постанови, укази й інші нормативно-правові акти;

визначити структуру, порядок формування та використання електронних каталогів хмарних і супутніх послуг;

визначити вимоги до постачальників хмарних і супутніх послуг;

встановити порядок надання послуг із хмари для державних ресурсів;

визначити порядок підготовки пропозицій щодо використання хмарних послуг державними органами;

забезпечити приведення у відповідність нормативно-правових актів міністерствами й іншими центральними органами влади.

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