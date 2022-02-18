Польша, Болгария и обе Америки: куда эвакуируются украинские IT-специалисты

Некоторые украинские и зарубежные IT-компании с офисами в Украине в рамках релокации обещают своевременные выплаты зарплат, подъемные, сохранение рабочих мест и даже временное жилье.

В 2015 году в нашей стране наблюдалась "утечка мозгов", — IT-компании релоцировали своих работников в страны ближнего зарубежья, чтобы уберечь от возможных катастрофических последствий вооруженного конфликта на Востоке Украины. Некоторые специалисты остались за рубежом, кто-то вернулся. Фокус решил узнать, как обстоят дела на отечественном IT-рынке сегодня: планируют ли айтишники покинуть страну, или же останутся работать тут, несмотря на серьезную угрозу со стороны РФ.

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Планируют ли IT-компании эвакуацию работников в случае нападения России

Компания DataArt не будет проводить насильственную эвакуацию, но обещает поддержать тех сотрудников, которые решат переехать, и тех, кто предпочтет остаться.

В Sigma Software планируют эвакуировать людей из локаций, где оставаться будет опасно.

Планы компании Infopulse также включают превентивные релокации специалистов.

Сотрудники MacPaw останутся в Украине и продолжат работу тут. В компании прокомментировали, что коллектив готов к разным сценариям развития событий и имеет план действий на случай обострения ситуации.

"Мы организовали курс первой неотложной помощи, провели лекции по информационной гигиене и работе с эмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях, подготовили для каждого рюкзаки, в которых собрали вещи первой необходимости на случай эскалации, настроили стабильную работу финансовой системы так, чтобы сотрудники могли получать платежи при любых условиях", — сказал Александр Косован, CEO MacPaw.

В EPAM надеются, что конфликт можно будет решить дипломатическим путем. "У нас нет оснований считать, что необходимы какие-то превентивные действия", — подчеркнули в компании и отметили, что "все представительства EPAM, включая все офисы в Украине, продолжают работу в штатном режиме".

А вот Харьковский IT-кластер не планирует эвакуацию. "Согласно опросу, большинство компаний остаются. В нашей компании вся работа переходит в режим работы онлайн. Сотрудники работают из дома", — отметил соучредитель кластера Эдуард Рубин.

Куда IT-компании планируют вывести своих сотрудников

DataArt предлагает временную релокацию (на год), в странах, где уже представлены офисы компании (Польша, Грузия, Болгария), полную релокацию в указанные выше страны, а также страны Латинской Америки и Европы.

Infopulse поможет релоцироваться в пределах Украины, а также переехать в европейские страны, где есть представительства компании — Польша, Болгария.

В Sigma Software готовы помочь обосноваться сотрудникам в Польше, Швеции, Венгрии, Дубаи и США.

MacPaw арендовала коворкинг в Ивано-Франковске на территории инновационного центра "Промприбор" для тех, кто намерен релоцироваться в пределах страны.

Как и чем IT-компании помогут сотрудникам при переезде

В MacPaw подготовили для каждого рюкзаки с вещами первой необходимости на случай эскалации, настроили стабильную работу финансовой системы, чтобы сотрудники получали платежи при любых условиях, подключили альтернативные каналы коммуникации, запустили волонтерский центр поддержки.

DataArt оказывает специалистам полную поддержку в юридических, бухгалтерских вопросах и сопровождает в ходе релокации. "Задача DataArt как работодателя, сохранить места коллег не только в компании, но и в проектах, гарантировать безопасность, обеспечить всеми выплатами", — подчеркнули в компании.

Согласно плану, Sigma Software организует транспорт для эвакуации специалистов и их семей в пределах Украины или за границу в зависимости от того, как будут развиваться события. Компания также предоставит временное жилье в месте релокации. "Компания возмещает дополнительные расходы, если релокация инициирована компанией. Если человек релоцируется по своей инициативе, компания помогает с организацией", — отметили в Sigma Software.

Infopulse обещает покрыть расходы и оказать материальную помощь в случае переезда сотрудников, согласно политике компании. У специалистов также есть возможность перевезти семью. "Релокационные и социальные пакеты предоставляются", — уточнили в компании.

Что говорят сотрудники IT-компаний

Сотрудник Luxoft, пожелавший остаться неназванным, в комментарии Фокусу отметил, что компания не инициировала переезд, но и не запрещала сотрудникам это делать.

"Есть ряд сценариев, которые они оценили, и ряд действий таких, например, как эвакуация. Если человек хочет эвакуироваться в соседние Польшу или Румынию, — без проблем. Но никто никого не заставляет", — отметил источник.

Сотрудник израильско-американской компании Il Makiage, работающий в ее киевском офисе, сообщил, что компания предлагает эвакуироваться, а также обещает помочь финансово. Подъемные составляют нескольких тысяч долларов- каждому работнику.

"Многие коллеги выбирают направления, покупают билеты", — прокомментировал источник, пожелавший сохранить анонимность.

Еще один источник указал, что его компания, головной офис которой располагается в Киеве, также предлагает эвакуацию. Назвать компанию он отказался.

Повлияет ли релокация украинских айтишников на рынок

В 2015 году ввиду обострения вооруженного конфликта наблюдалась миграция айтишников из Украины в другие страны. Эту информацию подтвердил сооснователь Харьковского ИТ-кластера Эдуард Рубин. Он отметил, что "многие компании" переехали и перевезли сотрудников. И позже некоторые из работников переходили в другие, местные, компании.

Опрошенные Фокусом компании отметили, что у их коллег давно есть возможность работать удаленно из любой точки мира и заверили, что все рабочие места будут сохранены за каждым специалистом. Ввиду того, что в течение последних лет некоторые из компаний-респондентов открыли представительства в других странах, а также в разных городах Украины, они уверены, что масштабной утечки кадров не произойдет.

В Ajax отказались от комментариев. Ряд компаний, таких как Luxoft, Ciklum, AgileEngine, Globallogic, Uklon, Nixsolutions Gorillagroup, Ilmakiage, Tango, Gismart, Киевский IT-кластер, не ответили на запрос Фокуса.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине официально запустили новый проект в сфере IT — Дія.Сity. Он предусматривает низкую налоговую ставку, а также инновационное правовое поле в области трудоустройства.